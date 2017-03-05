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不走西進老路 國銀往新南向集結

2017-03-05

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今年啟動「新南向政策─金融支援」，訂下四大指標績效目標，對新南向十八國的授信放款金額，至少增加三％到七％；而本國銀行也擴大向東協布局，包括長期專注兩岸市場的永豐金，都要改走新南向，其他銀行更是繼續加碼東協市場。

「新南向十八國」包括東協十國、南亞六國及紐西蘭、澳洲等。金管會設定今年新南向國家授信總額目標增加三％到七％，以去年底授信總額七七六六億元計算，今年放款需增加二三三億到五四四億元。

新南向18國近200分支機構

根據統計，目前國銀在新南向十八國已有一九七個分支機構（分行、子行、辦事處）。而今年以來，才兩個月時間，金管會已核准兩家國銀在東協設立四個分支據點，包括彰化銀行申請菲律賓馬尼拉分行、柬埔寨金邊「專營業務子行」，合作金庫設澳洲墨爾本分行及柬埔寨金邊分行之「市中心支行」等，顯示國銀持續揮軍前進新南向國家。

其中最特別的是彰銀金邊專營子行。金管會指出，因柬埔寨政府希望外資銀行以購併方式，而不鼓勵申請設置子行或分行；為突破這項關卡，彰銀改以「專營授信業務」的子行提出申請。

相較於國銀對新南向持續增溫，對西進中國反而是大幅降溫。國銀主管直言，從二○一○年起，到中國設立分行據點，幾乎成為國內銀行界的顯學，大家一窩蜂往西進，但近兩年人民幣匯率持續貶值，加上中國金融市場惡化，倒帳事件頻傳，讓國銀大幅緊縮在中國授信，嚴重影響獲利。

從數據上來看，截至去年十一月，國銀在中國分行不僅沒賺錢，反而虧損十七億元，獲利驟減七成一，是海外分行衰退最多的地區！反觀新南向國家，預估去年可獲利一百至一二○億元之間，也難怪國銀對南向與西進，出現截然不同態度。

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