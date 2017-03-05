7宗國有地被占 逾300個月不繳補償金
2017-03-05
〔記者徐義平／台北報導〕根據占用國有地、積欠補償金的欠繳大戶資料顯示，全國竟有七宗國有地被占用超過三百個月，也就是超過四分之一個世紀，且占用期間從未繳過補償金，合計積欠金額超過六九八○萬元，其中北市就高達六筆，被占用不繳補償金最久的國有地則是屏東市檳榔腳段一小段二十三地號，時間長達三一五個月之久。
根據資料顯示，北市被占用未繳補償金最久的國有地均集中在中正區，其中河堤段四小段二八三、二八六、二八七地號，被占用未繳補償金時間長達三○七個月，是北市被占用最久的三宗土地；至於河堤段四小段二八五地號、南海段二小段九十二地號、永昌段四小段六十地號則占用未繳補償金時間長達三○六個月，並列北市第二久。
屏東市檳榔腳段被占 逾26年
國有地中被占用未繳補償金最長時間要屬屏東市檳榔腳段一小段二十三地號，竟長達三一五個月、超過二十六年之久，占用土地面積約一六七．二八坪，積欠補償金費用將近五七八萬元。
根據資料分析，前一百名積欠大戶所占用國有地的區域，台北市七十六筆，合計積欠金額約九．二一億元；新北市七筆，合計積欠金額近五一二三萬元；桃園市五筆，合計積欠金額近四四○八萬元；高雄市五筆，合計積欠金額約三一六一萬元；台南市三筆，合計積欠金額近四一五五萬元；屏東縣三筆，合計積欠金額近二○六六萬元；基隆市一筆，積欠金額近二二四三萬元。
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