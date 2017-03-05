占國有地欠補償金 中華郵政最大咖

2017-03-05

〔記者徐義平、蕭玗欣／台北報導〕占用國有地、積欠補償金最大咖的竟是國營事業中華郵政。根據國產署資料顯示，之前北市府與中華郵政宣稱，要將有八十六年歷史的北門郵局大樓後方四千坪土地公辦都更，興建郵政雙塔大樓，其中竟有一五四二．四五坪屬國產署所有，卻長期被中華郵政占用，且已長達六十個月、五年之久沒有支付使用補償金，累計積欠金額近一．四八億元，高居占用國有土地積欠使用補償金額的第一名。

根據民進黨籍立法委員余宛如辦公室提供的占用國有地、補償金欠繳大戶資料顯示，排名首位竟是「自家人」中華郵政，占用北市中正區城中段一小段三十二地號，約一五四二．四五坪，也就是北門郵局後方空地，積欠時間長達五年之久，截至去年積欠金額將近一．四八億元。

去年八月底時，中華郵政董座翁文祺對外表示，將與北市府透過都更方式開發北門郵局後方約四千坪空地，由中華郵政擔任實施者，預期打造三十層、五十層各一棟的郵政雙塔大樓，號稱「小雙子星」；更計畫引進頂級商辦、觀光飯店、文創商場及學校教學場所等，成為與C1、D1「雙子星大樓」相互呼應的地標建物，翻轉西區門戶。怎料，被爆出已經五年沒有繳納補償金，成為占用國有地的欠繳最大戶。

中華郵政︰國產署承諾不追討

對此，中華郵政副總經理王淑敏澄清，當初國產署和郵局早有合議這塊地要給中華郵政使用，並沒有占用的問題，一月底已經和國產署達成共識，國產署答應不會追討侵占費用，郵政雙塔大樓興建計畫也會如期進行。

積欠大戶排名第二是中國青年救國團占用北市中山區長春段三小段二十地號，約二二八．六五坪土地，目前為志清大樓（中央社總社所在地），積欠時間長達一○二個月、八年半之久，累積欠繳補償金額高達一．○三億元。這兩個積欠補償金大戶合計積欠金額高達二．五一億元，佔前一百名積欠金額比率高達約二十二．一七％。

余宛如指出，公有土地房舍遭占用問題由來已久，但不能成為行政怠惰的藉口，國產署應就遭占用的情形分類，可依遭占用的時間長短，占用者是迫於生活所需的弱勢族群，還是機構法人、營利事業進行區分，並依不同的占用性質採取不同的處理方式，讓國有土地管理導入正軌。