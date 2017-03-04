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泡沫或趨勢？專家看法兩極

2017-03-04

〔編譯王惠慧／綜合報導〕比特幣超越金價，虛擬貨幣到底是炒作泡沫、還是未來趨勢？支持者認為比特幣能取代黃金，且已在全球實體商店廣泛被使用；但也有分析師稱比特幣還不夠格加入貴金屬的行列，尚只是「投機者的市場」。

挺比特幣 與黃金同特性

支持比特幣者認為，比特幣能取代黃金成為新的替代資產（alternative assets），因為它和黃金有類似特性，例如稀少、能保值、不受一國或一家公司控制，且供應有限，甚至比特幣交易比黃金更容易；美國《國際財經時報》報導，全球超過十萬間商店接受比特幣支付，包括微軟、戴爾、維基百科、綠色和平及PayPal。

研調機構「BravenewCoin」聯合創辦人斯特拉伊納爾（Fran Strajnar）表示，即使比特幣價格升高，但市值仍比黃金低得多；他指出，「黃金在真實世界的供應量是十八萬噸，價值約七兆美元，而比特幣的市值是二百億美元，所以拿兩者相比充其量只是一種心理作用」。

酸比特幣 數位傻瓜黃金

《傻瓜的貴金屬投資》一書作者、貴金屬分析師姆拉德諾維奇（Paul Mladjenovic）表示，有些人認為由於比特幣的供應是有限的，因此能代替黃金和白銀，但比特幣歷史僅八年、且市場上下波動甚鉅，還沒辦法到達跟其他貴金屬相同地位，比特幣還只是「投機者的市場」。

歐洲太平洋資本公司創辦人席夫（Peter Schiff）也對比特幣持懷疑態度，他稱比特幣是「數位傻瓜的黃金」。他表示，「（比特幣）是潛在的交易工具，但無法保值」；其他懷疑論者也認為，儘管本週比特幣行情飆高，但仍比不上政府發行的貨幣。

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  • 比特幣。（路透）

    比特幣。（路透）

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