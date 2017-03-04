國銀沒缺席 拼7月區塊鏈初上線

2017-03-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕過去的一年，區塊鏈技術成為全球創新領域最受關注話題之一，且受到投資基金的熱烈追捧，國際各大金融機構也紛紛發展相關商業運用，我國國銀也沒缺席；許多金融業者積極投入相關研究與應用，財金資訊公司（財金公司）也正式搭建平台，初步模型預計七月上線。

打破中心化 成本降效率增

對於如何把區塊鏈應用在金融科技（Fintech）上，一位行庫主管舉例，某公司在五家銀行開戶，當有資金調度需要時，必須去個別銀行查詢，未來若有區塊鏈平台，就能很快找到整合後的資訊。

行庫主管表示，區塊鏈具有不可否認性，以比特幣來說，雖然彼此不認識，但雙方只要一交易，就不能否認，因此能建立互信；而銀行與客戶原本即有信任機制，未來在區塊鏈的應用，可發展新的交易模式，取代現有中心化模式。

行庫主管指出，現在客戶辦理押匯的程序，是先到銀行，銀行再送報關行，再交由海關，屬於中心到中心的模式，如果未來這份文件在區塊鏈上，大家都能使用，就不用再跑來跑去，並可提升效率、降低作業成本。

財金公司相揪 20家國銀參與

公股行庫中，華南銀行目前在區塊鏈的實驗及準備，可說最為領先，日前開放內部同仁手機測試，傳遞有價證券的交易訊息，使用者可透過實驗的區塊鏈，完成收款、付款、轉帳、帳戶總覽、交易確認等查詢。

第一銀行則與台大資工系合作研究，除此之外，財金公司亦扮演重要角色，現已召集二十家以上的銀行，分為企金、個金兩個小組，預計七月各自建立區塊鏈的初步模型。

行庫主管表示，企金區塊鏈可納入信保基金資料，做為授信重要資訊；個金區塊鏈方面，可從整合各銀行信用卡紅利點數兌換，以及讓使用者查詢公益捐款，每筆錢花到哪裡去等角度出發。