比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命

2017-03-04

〔編譯王惠慧／綜合報導〕比特幣創歷史新高價、且首度超越金價，奠定比特幣交易基礎的「區塊鏈」技術再度成為焦點。世界經濟論壇創始人施瓦布預言，區塊鏈將是繼蒸汽機、電力和電腦發明後，成為新一波工業革命關鍵，同時將改變人們的生活，且對經濟及工業產生極大影響。

前3次革命 蒸汽機、電力及電腦

施瓦布（Klaus Schwab）於去年世界經濟論壇前出版《第四次工業革命》一書，將近年出現的最新科技及技術，包括人工智慧（AI）、機器人、物聯網（IoT）、自動駕駛汽車、3D列印、生物技術及區塊鏈（blockchain）稱為第四次工業革命，或稱「工業四．○」。

被譽為「數位經濟之父」的作家泰普史考特（Don Tapscott）也指出，接下來幾十年，為人們帶來重大影響科技，不是大數據、機器人、人工智慧，而是區塊鏈；為了成功轉換到第四次工業革命帶來的新經濟體系，各行業專家也都逐漸認知到比特幣及區塊鏈技術的重要性。

區塊鏈最有名的應用即比特幣。比特幣軟體「Blockchain」執行長卡瑞（Nicolas Cary）認為，比特幣及其基礎技術區塊鏈具有潛力，能成為金融市場問題的解決方案，因比特幣能執行透明度高的金融交易，不需要任何中介機構。

他指出，比特幣可讓上百萬台的智慧型設備，在物聯網環境下，進行透明且「無摩擦力（frictionless）」的金融交易，不需要人的介入；新科技愛好者和金融產業皆關注區塊鏈這項顛覆性技術，區塊鏈將成為中心化平台的剋星，不需要中介機構也能在信任的基礎上完成交易。