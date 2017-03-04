中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
2017-03-04
〔編譯盧永山／綜合報導〕虛擬貨幣「比特幣」曾在兩年多前大起大落，但近年來先是人民幣貶值，中國大媽搶買比特幣保值，推升第一波漲勢；而後日媒大幅報導日本虛擬貨幣法將實施，日本超越中國、成全球比特幣最大交易市場；近來是因美國證交會（ＳＥＣ）可望核准投資史上第一檔比特幣ＥＴＦ（指數股票型基金），推升比特幣行情一飛沖天，甚至飆過金價。
比特幣曾在二○一三年底大漲，價格一度飆破一二四○美元，但隨即出現閃崩，進入約兩年的空頭市場，價格一度跌到二○○美元左右；去年比特幣價格觸底強彈，大漲逾一倍，主因是人民幣匯率急貶，中國大媽為了避免財富縮水，狂買比特幣。
今年初中國政府為了防止民眾藉著購買比特幣，再轉換成美元，將資金匯出中國，造成人民幣進一步貶值，大動作約談比特幣交易平台負責人，檢查是否有市場操縱行為，比特幣一度跌破八○○美元。
但從今年一月中旬以後，比特幣又展開新一輪漲勢，主因是日本虛擬貨幣新法即將在春季實施，日本媒體對比特幣大肆報導，比特幣交易量飆升，從大學生到銀髮族都在用比特幣進行支付。
美是否放行EFT 決定後市行情
根據日本比特幣交易平台Coincheck資料，到去年底為止，日本約有四二○○家實體及網路商店接受比特幣，是一年前四．五倍，估計今年接受比特幣商家將增至兩萬家，等於成長四倍多。
此外，美國ＳＥＣ將在三月十一日決定是否批准首個比特幣ＥＴＦ—溫克沃斯ＥＴＦ（Winklevoss ETF）成立；加密貨幣創投機構Blockchain Capital研究主管波加特（Spencer Bogart）表示，假如ＳＥＣ放行，溫克沃斯ＥＴＦ第一週就可能吸金三億美元，將助比特幣價格進一步上漲；但如果闖關失敗，比特幣價格可能會慘跌。
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