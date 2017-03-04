虛擬超車實體 比特幣比黃金還貴

2017-03-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕看不見的虛擬貨幣，卻比實體的黃金還要貴！受到美國證交會（ＳＥＣ）可能批准首個比特幣ＥＴＦ等利多因素推升，週四比特幣（Bitcoin）價格首度超越黃金，且週五比特幣價格還持續上漲中。但專家警告，虛擬貨幣尚未建立自己的地位，且價格波動大，尚無法取代黃金或白銀做為長期可靠的保值工具。

只存在於網路 限量發行

比特幣是自二○○九年初發行的虛擬電子貨幣，得透過能上網的電腦、手機等上Bitcoin軟體才能使用，像是個虛擬錢包，錢包裡放的是加密金鑰，有金鑰的人才可以動用結存餘額。在開放原始碼的軟體裡有規範約每十分鐘發行一定數量的比特幣，直到二○四○年為止，總發行量屆時將達兩千一百萬的程式上限。

根據比特幣交易平台CoinDesk數據，週四比特幣價格收盤漲至歷史最高的一二五一． 三二美元，而紐約商品期貨交易所四月黃金期貨價格收在每英兩一二三二．九○美元，創二月十四日以來收盤最低；這是比特幣自二○○九年問世以來，首度超越黃金價格。

二○一三年初，比特幣價值僅十幾美元，但在歐債危機及塞浦路斯銀行危機接連爆發後，比特幣受到網路創業家、投資人、投機客與富豪追捧而一路飆漲，年底時一度飆破一二四○美元；但隨後比特幣價格像閃電般崩跌，進入為期兩年左右的空頭市場。

交易平台遭駭 各國紛紛監管

這是因曾是全球最大比特幣交易平台的Mt Gox，二○一四年二月遭駭客攻擊，平台內的八十五萬個比特幣被竊，損失將近台幣五億元，Mt Gox隨後向東京地方法院申請破產；不久後，另一交易平台Flexcoin也遭駭客攻擊。這兩起事件不僅重創了比特幣使用者的信心，也讓比特幣的安全性受到質疑，各國政府紛紛加強對比特幣的監管。

在中國、日本及美國等全球三大經濟體近來接棒重燒比特幣「冷灶」後，近半年來比特幣行情飆漲超過一二五％，近三個月漲幅高達七成；趁著國際金價疲軟，週四終於首度超車金價，隨著成交量放大，週五一度突破一二九○美元，朝一三○○美元大關邁進。