| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 行人闖平交道遭撞死 台鐵內壢桃園路段單線行車 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 財經

投信業看風向 川普喊降稅 2類基金受惠

2017-03-03

〔記者廖千瑩／台北報導〕美國總統川普首場國會演說登場，除強調將降低企業稅、讓美國公司能在世界各地都保持競爭力外，也提及將衝刺基礎建設。投信業者解讀，川普言論透露投資風向，一是以美國為生產基地的中小企業可望率先受惠，另擴大基建論調也再度讓基本金屬等天然資源受到關注。

保德信全球中小基金經理人高君逸分析，川普的演說以「美國優先」為基調，重申「買美國貨，僱美國工」，除了要為美國企業、美國中產階級減稅，更要進一步創造工作機會，這對於側重內需市場的中小型股基金，其實是正面的。

不過高君逸也提醒，若從基本面來看，美股企業財報公布接近尾聲，資訊科技、醫療、金融業獲利優於預期家數比例較高，只是隨著股價漲多，經濟數據一旦不如預期，恐引發股價修正，提醒投資人注意。

此外，美國總統川普首場國會演說提及衝刺基礎建設言論，也再度讓基本金屬等天然資源受到關注，摩根投信指出，天然資源目前坐擁四大優勢，除了消息面有川普政策背書，在擴大基礎建設與推動稅改政策刺激之下，有助於能源需求面成長，現階段商品市場的基本面、資金面與技術面也有利推升價格續揚。

廣告
  • 全球重要股市行情（03/02)

    全球重要股市行情（03/02)

  • 金鈔行情表（03/02）

    金鈔行情表（03/02）

  • 川普言論透露投資風向。（路透）

    川普言論透露投資風向。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國會演說 基金 川普 投信業者 降稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：投信業看風向 川普喊降稅 2類基金受惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.