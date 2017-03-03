投信業看風向 川普喊降稅 2類基金受惠

2017-03-03

〔記者廖千瑩／台北報導〕美國總統川普首場國會演說登場，除強調將降低企業稅、讓美國公司能在世界各地都保持競爭力外，也提及將衝刺基礎建設。投信業者解讀，川普言論透露投資風向，一是以美國為生產基地的中小企業可望率先受惠，另擴大基建論調也再度讓基本金屬等天然資源受到關注。

保德信全球中小基金經理人高君逸分析，川普的演說以「美國優先」為基調，重申「買美國貨，僱美國工」，除了要為美國企業、美國中產階級減稅，更要進一步創造工作機會，這對於側重內需市場的中小型股基金，其實是正面的。

不過高君逸也提醒，若從基本面來看，美股企業財報公布接近尾聲，資訊科技、醫療、金融業獲利優於預期家數比例較高，只是隨著股價漲多，經濟數據一旦不如預期，恐引發股價修正，提醒投資人注意。

此外，美國總統川普首場國會演說提及衝刺基礎建設言論，也再度讓基本金屬等天然資源受到關注，摩根投信指出，天然資源目前坐擁四大優勢，除了消息面有川普政策背書，在擴大基礎建設與推動稅改政策刺激之下，有助於能源需求面成長，現階段商品市場的基本面、資金面與技術面也有利推升價格續揚。