開發工銀3月更名「中華開發資本」

2017-03-03

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金控子公司開發工業銀行本月起改制並更名為「中華開發資本」，開發金表示，此一更名待金管會通過後正式生效。

開發金昨日表示，在金控合併萬泰銀行後，已將原先開發工銀的企金、金融交易部門切割至萬泰銀，工業銀行的執照必須繳回，因此，開發金董事會今年一月通過將開發工銀更名為「中華開發資本」，將專注於拓展資產管理業務。

開發金發言人張立人指出，中華開發資本預計第一季底設立兩檔基金，分別是「開發創新基金」及「開發優勢基金」。其中「開發創新基金」將鎖定物聯網、網路雲端科技、次世代電商、移動互聯網等領域；「開發優勢基金」則以智能（Smart）及環保（Green）產業為主。兩檔基金的規模加總暫定40至45億元。

在開發工銀正式改制、更名後，下半年則規劃推出人民幣基金及美元基金。