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「約定駕駛人」車險打折賣 恐下架

2017-03-03

〔記者陳梅英／台北報導〕車險市場競爭激烈，保險公司最近推出約定駕駛人保單可較一般車險便宜1-3成，不過，金管會認為，保險公司不該為降價而降價，金管會將全面檢視這類商品，要求保險公司說明降價合理性，若無法說服主管機關，屆時這類保單可能會被要求下架；金管會也提醒消費者，不要為了省一點保費，最終無法獲得完整理賠。

金管會表示，目前在市場上銷售的車險（指汽車車體損失保險）主要類型大致可分為甲式、乙式及丙式三種。甲式的承保範圍較大，除承保汽車因碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物所致損失外，也包含第三者之非善意行為、不屬保險契約特別載明為不保事項的任何其他原因（不明車損）等危險事故的毀損滅失。

乙式承保範圍，則排除甲式之不明車損，範圍較甲式小；至於丙式承保範圍僅限於被保險汽車與車輛發生碰撞、擦撞所致之毀損滅失。

保費打折 保障跟著縮水

根據金管會統計，去年台灣車險的簽單金額約98億元，民眾購買的車險以丙式最多，在總件數96萬件中，占比高達76.64%，乙式為21.69%，甲式因保費最高，占比也最低，僅1.67%。

由於車險市場競爭相當激烈，日前有保險公司推估所謂約定駕駛人或是限定駕駛人車險，保費較一般車險打7-8折，因而被金管會盯上。

金管會表示，目前一般車險理賠範圍均包括被保險人、4等血親以及3等姻親，現在保險公司推出的約定或限定駕駛人保單，是指定只保哪些人，哪些不保，且保費依據保險人的數量而有不同的折價。

金管會將要求業者說明此商品的合理性，比如一人開車比四個人開車安全性高的理由在哪裡，若無法提出合理的數據說明，即使車險採備查制，這類保單已經在市面上銷售，金管會也會要求其下架。

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  • 去年台灣車險的簽單金額約98億元，民眾購買的車險以丙式最多。（資料照）

    去年台灣車險的簽單金額約98億元，民眾購買的車險以丙式最多。（資料照）

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