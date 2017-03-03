大台北12大都更 今年推出

2017-03-03

〔記者徐義平／台北報導〕今年可謂大台北「都更建案收割年」，根據《住展》雜誌統計，今年大台北地區單一個案總銷金額超過15億元的都更案便有12個要推出，合計總銷金額超過1050億元，相較去年增加超過5成，創調查以來新高。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，今年是都更建案爆發的一年，北市有8個、新北市則有4個都更案預計推出，其中單一個案總銷金額破百億的都更案，包括北市大安區「正義大樓都更案」，總銷300~400億元；松山區「潤泰敦峰」，總銷150億元；新北市新莊區「泰舍至善元」，總銷金額約220億元。

何世昌進一步說明，今年預計公開的都更案主要是前一波房市多頭時期所談成的個案，而且多數是規模不小的指標案，不過，銷售成績好壞則是房市風向球參考指標。

根據《住展》雜誌市調資料顯示，大台北的都更案量已連續二年成長，2016年大台北計有694億元的都更案，2017年案量則預期會放大至1050億元，顯示都更推案動能相當充沛。

雖然新北市幅員比北市更廣大，但北市都更熱度與推案量卻較大，主要是北市房價較高，實施都更較有利潤。以今年來說，北市都更預估量約750億元，新北市則約300億元，合計約1050億元，推估將占今年大台北推案總量的1/4。

何世昌分析，這股都更推案潮估可延續2~3年，但近二年房市遭遇不景氣、房價滑落，都更成本難以轉嫁買方，建商參與都更意願已快速降低，政府作多都更的效應尚未在市場上浮現。未來若都更條例修法遲遲不過、房市景氣無法復甦，政府又拿不出魄力解決釘子戶問題，都更規模恐怕欲大不易。