信義代銷：房市將價盤量增

2017-03-03

〔記者徐義平／台北報導〕挾帶著去年第四季延續年初的熱絡買氣，信義代銷預期今年房市將呈現「價盤量增」的趨勢，不過，房價並無追漲力道，將在L型底部盤整，但修正空間有限。至於，目前手上的建案與建商協商後，大多數相較高點時會有1成以內的讓利空間。

信義房屋代銷總經理李少康指出，今年新接建案金額預計約200億元，還有去年延續銷售的舊案約334億元，不過，接案金額其實並非重點，實際銷售出去的金額才是關鍵。他進一步表示，今年買氣的確有回溫的跡象，尤其接手不久的「中工水妍」成屋案，原本的餘屋7戶，目前僅剩1戶，接近完銷狀況。

推估買氣回溫應與全球景氣復甦有關，再加上市場資金仍充裕，低利環境不變，以及目前房市政策已不打房，朝向活絡市場為主，預期房市買氣會慢慢出來。

房價無追漲力道

因此，今年新案的市場趨勢，價格會持續修正但幅度趨緩，買氣則會因329檔期慢慢加溫，至於，剛性購屋的自住需求則會慢慢增加。不過，目前手中接案相較房市高點時，價格多數都有讓利，幅度約1成內。

對於外界矚目的北市信義計畫區D5街廓豪宅案「信義首席公館」，市場預期第二季會開始銷售，坪數116~375坪，可售戶數43戶，每坪均價250萬元，總銷推估170~200億元，預計2020年便可取得使照。