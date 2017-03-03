美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國

2017-03-03

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部預計四月中旬發布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，中央銀行總裁彭淮南昨於立法院財政委員會上表示，若先前三項指標不改的話，台灣不會被列入匯率操縱國；況且我們匯率是由市場供需決定，假如台灣操縱匯率，新台幣怎麼會這麼強？

若美國把中國納入匯率操縱國，美、中貿易戰開打，台灣會受到波及嗎？彭淮南說，「兩隻大象打架的時候，我們要小心不要被踩到」。他並提醒，假如美國走回保護貿易主義，全世界沒有贏家，都是輸家，台灣當然會受到衝擊。

「美中大象打架 小心被踩到」

美國財政部去年十月擬定「對美貿易順差超過二○○億美元」、「對手國經常帳順差超過國內生產毛額（ＧＤＰ）三％」、「持續單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ二％」等三項判斷「匯率操縱國」的指標；符合其中兩項即列入「觀察名單」，三項均滿足就會採取行動。

台灣被指控符合後兩項，對此，彭淮南指出，台對美出超不會超過二○○億美元，所以不會被列入匯率操縱國，而經常帳占ＧＤＰ比率，小國本來就會比較高，這部分跑不掉。

至於以外匯存底增額來衡量干預匯市部分，彭淮南表示，首先，新台幣尾盤匯率已經沒有再上來了，其次，買進外匯及孳息收入都會讓外匯存底增加，美方低估台灣外匯資產收益，把我們孳息少算了。

彭淮南指出，事實上對美國來講，絕對數（對美貿易順差）才重要，台灣絕對數小；央行跟美國當局溝通相當順暢，且最近才見過面，並已提供實際數據，溝通非常好。

彭淮南表示，目前市場預期美國聯準會（Fed）本月中旬升息的機率已來到八十％，假如Fed升息的話，熱錢會流出去，不會流進來，新台幣持續升值機率會降低。

美若升息 彭︰台灣不必然跟進

對於若Fed升息，台灣是否跟進？彭淮南以「不必然」回應，他說，央行貨幣政策是考量台灣經濟、當前物價壓力，以及未來通貨膨脹預期等，且目前消費者物價指數（ＣＰＩ）在二％以下。該談話也讓外界解讀，央行三月廿三日理監事會議可望連續三季維持利率不變。