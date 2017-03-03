DRAM續漲價 Q1高檔可期

2017-03-03

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體掀起漲價風，DRAM與Flash均因供給吃緊，漲價態勢未歇，法人預期，南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）、旺宏（2337）等記憶體族群，第一季都將受惠，維持高檔表現可期。

市場調查，DRAM產能擴增有限，供給則持續吃緊，標準型、伺服器與行動應用的DRAM第一季合約價，漲幅皆為1至近4成不等，第二季將續上漲；NAND Flash供貨也持續緊縮，預期MWC（世界通訊大會）後將出現智慧型手機新機上市潮，NAND Flash市場供需吃緊，將帶動SSD與eMMC價格持續上漲。

南亞科因客戶需求殷切，對第一季、第二季預估市場相當穩定，價格將逐季上揚；法人認為，南亞科本季可望穩健獲利，且正進行20奈米製程轉換工程，年底每月投片達3萬片，屆時有助成本進一步降低，今年將又是獲利的一年。

威剛受惠DRAM及NAND Flash第一季價格漲勢確立，加上中國地區補貨需求升溫，記憶體相關產品與外接式硬碟銷售同時增溫，第一季營運可望維持高檔表現。

旺宏繼去年下半年連續兩季獲利之後，也看好第一季營運將維持獲利，目前產能滿載，加上NOR Flash供不應求，價格逐季上漲可期。基本面轉盈，外資買超頻頻，昨開盤股價回升至10元票面值，最後以9.79元作收；旺宏到去年第四季底，每股淨值回升至5.07元，第一季若持續獲利，第二季將可擺脫全額交割股行列。