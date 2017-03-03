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新日光轉型 後年在港上市

2017-03-03

〔記者張慧雯／台北報導〕「多晶太陽能電池可說是賣一片虧一片！」新日光（3576）董事長洪傳獻昨表示，面對紅色供應鏈來襲，解決方案就是做不一樣的產品，得技術領先、鎖定不同市場。為此，新日光近兩年來積極轉型，中國大量製造的多晶太陽能電池片，新日光將逐步退出，把相關人員與機器轉作單晶PERC高效太陽能電池，也增加模組產能，同時積極往下游（系統商）發展，預計明、後年將太陽能電廠轉為Yield Co在香港上市。

洪傳獻解釋，目前預計將1.3G的多晶太陽能電池片產能分階段停止，預計今年第三季底將停掉約800MW產能；而單晶太陽能產能也會往PERC高效能發展，從600MW增加至1GW，預估調整後可讓多晶的虧損幅度大幅縮減，效果可在今年第四季顯現。

洪傳獻表示，目前新日光在下游終端系統（太陽能電站）方面處於領先態勢，全球在手案源有1G（包括美國、日本、英國、多明尼加、台灣等），已建造完成發電的有200MW。他指出，經營電廠最重要的就是資金，只蓋電廠不出售，就沒辦法蓋下一個電廠，所以需搭配太陽能發電營運商（Yield Co）募集資金，目前已在香港設立「聚能新能源太陽能獨立發電營運商」，募集到5000萬美元，還會再對外募集1億美元，將手中蓋好的太陽能電廠轉到這家公司，預計明、後年，聚能要在香港掛牌上市。

至於新日光持有76％的永旺能源，日前也已公開發行。洪傳獻說，如果順利的話，有機會在明年上市，永旺目前資本額接近20億元。

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  • 新日光董事長洪傳獻。（記者張慧雯攝）

    新日光董事長洪傳獻。（記者張慧雯攝）

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