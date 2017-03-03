貿聯供應特斯拉 今年擴產2～3成
2017-03-03
〔記者陳永吉／台北報導〕因應美國客戶特斯拉產能增加，供應特斯拉電動車線束的貿聯-KY（3665），今年也將全面擴大產能2至3成。貿聯董事長梁華哲表示，今年在車用的擴產，將全力供應特斯拉，雖然也有其他車用廠商洽談合作，但特斯拉仍是主要車用客戶。
貿聯過去半年分別買下香港城鉞公司及德國Leoni AG集團旗下電器線束事業部，梁華哲表示，雖然貿聯成立20年，但在整個產業裡，光是北美，像貿聯一樣的公司就有1100家，總產值達600億美元，貿聯仍是很小的公司，未來將持續透過併購，把規模做大。
貿聯去年營收年增約7.64％，來自IT比重約46％、車用比重30％、醫療10％，為三大主要產品線，其中以車用最受市場矚目。貿聯總經理鄧劍華表示，去年10月收購的香港城鉞公司，其佛山車用線束廠主要供應日系車廠，而過去貿聯供應一般轎車的比重較低、日系廠也較少，未來包括機車線束也都有能力供應。
至於今年初投資的Leoni AG集團旗下電器線束事業部，鄧劍華表示，該公司年營收約1.3億歐元，雖然買下的是電器線束部門，但該部門的主要客戶都是國際一線家電廠，而貿聯計畫利用此廠擴增車用產線，打進歐洲車廠供應鏈，因此今年也會有擴廠計畫，深入布局歐洲市場。
法人表示，由於去年第四季台幣貶值，因此，貿聯第四季獲利不差，預估全年每股稅後盈餘挑戰9元；不過，今年首季台幣升值，加上提列員工認股權費用，首季獲利將是低點，但下半年併購Leoni AG的效應顯現，營收成長力道強，加上特斯拉新車上市，首季財報出爐前後若有低點，將是不錯的買點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 貿聯
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- 離譜偷拍狼 腿綁行動電源拍「影集」
- 潘慧如戲說沒子宮 心疼小嫻
- 寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retired officials active in China to see pensions cut
- 莊佳容墨國止敗 女雙逆轉晉8強
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 陳師孟：用監察權掃除司法敗類
- 《時尚舵手 再易手》2
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 《2017秋冬男裝週》4
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- （雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動
- 政府被滲透嚴重
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 美女教授遭解聘 「台大要我閉嘴」
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 另類台灣之光！梁云菲沒黏胸貼 辣照躍上國際
- 蔡正元：馬沒資格批蔣 馬辦：洪秀柱放縱蔡 恐傷黨魁選情
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- 自由廣場》治安和軍紀
- 用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭
- 安麗盃的故事／美女有哀愁 何心如不想當花瓶
- 龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
- 《時尚舵手 再易手》3
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 環教繪本競賽 貼近生活引省思
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貿聯供應特斯拉 今年擴產2～3成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分