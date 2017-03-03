貿聯供應特斯拉 今年擴產2～3成

2017-03-03

〔記者陳永吉／台北報導〕因應美國客戶特斯拉產能增加，供應特斯拉電動車線束的貿聯-KY（3665），今年也將全面擴大產能2至3成。貿聯董事長梁華哲表示，今年在車用的擴產，將全力供應特斯拉，雖然也有其他車用廠商洽談合作，但特斯拉仍是主要車用客戶。

貿聯過去半年分別買下香港城鉞公司及德國Leoni AG集團旗下電器線束事業部，梁華哲表示，雖然貿聯成立20年，但在整個產業裡，光是北美，像貿聯一樣的公司就有1100家，總產值達600億美元，貿聯仍是很小的公司，未來將持續透過併購，把規模做大。

貿聯去年營收年增約7.64％，來自IT比重約46％、車用比重30％、醫療10％，為三大主要產品線，其中以車用最受市場矚目。貿聯總經理鄧劍華表示，去年10月收購的香港城鉞公司，其佛山車用線束廠主要供應日系車廠，而過去貿聯供應一般轎車的比重較低、日系廠也較少，未來包括機車線束也都有能力供應。

至於今年初投資的Leoni AG集團旗下電器線束事業部，鄧劍華表示，該公司年營收約1.3億歐元，雖然買下的是電器線束部門，但該部門的主要客戶都是國際一線家電廠，而貿聯計畫利用此廠擴增車用產線，打進歐洲車廠供應鏈，因此今年也會有擴廠計畫，深入布局歐洲市場。

法人表示，由於去年第四季台幣貶值，因此，貿聯第四季獲利不差，預估全年每股稅後盈餘挑戰9元；不過，今年首季台幣升值，加上提列員工認股權費用，首季獲利將是低點，但下半年併購Leoni AG的效應顯現，營收成長力道強，加上特斯拉新車上市，首季財報出爐前後若有低點，將是不錯的買點。