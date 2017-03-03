美降太陽能雙反稅 對台業者影響不大

2017-03-03

〔記者張慧雯／台北報導〕美國商務部於美國時間1日發出對2014年太陽能反傾銷重審的初判稅率，台廠由最低11.45％、最高27.55％、其他廠商19.5％，降至最低3.5％、最高4.2％、其他廠商4.09％；TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend研究副理林嫣容表示，台廠仍是短多長空格局，業者則表示，「產能外移稅率降不降，影響不大」。

林嫣容表示，應訴人之一中美晶體系（旭泓、昇陽科）擁有此次的3.5％最低稅率，更有台灣最大的PERC產能及模組品牌相輔相成，是此次最大的贏家；反觀新日光、太極因未參加本次複審，適用去年19.5％的稅率，只能寄望加速第三地產能的產品差異化布局，才能再有發揮空間。

新日光與太極則表示，目前台灣廠的產能供應台灣內需使用，第三地產能供應美國與第三地當地需求，因此，不管美方對雙反案重審後的稅率降不降，「等重審會餓死，早就轉進第三地，所以沒差了啦！第三地稅率進入美國是0％！」

林嫣容則建議，未來台廠除思考單晶及PERC產能、效率如何儘速發揮外，向下游發展的決心也需更加堅決，不能只想光賣太陽能電池片撐起一片天。