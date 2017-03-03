美降太陽能雙反稅 對台業者影響不大
2017-03-03
〔記者張慧雯／台北報導〕美國商務部於美國時間1日發出對2014年太陽能反傾銷重審的初判稅率，台廠由最低11.45％、最高27.55％、其他廠商19.5％，降至最低3.5％、最高4.2％、其他廠商4.09％；TrendForce旗下綠能事業處EnergyTrend研究副理林嫣容表示，台廠仍是短多長空格局，業者則表示，「產能外移稅率降不降，影響不大」。
林嫣容表示，應訴人之一中美晶體系（旭泓、昇陽科）擁有此次的3.5％最低稅率，更有台灣最大的PERC產能及模組品牌相輔相成，是此次最大的贏家；反觀新日光、太極因未參加本次複審，適用去年19.5％的稅率，只能寄望加速第三地產能的產品差異化布局，才能再有發揮空間。
新日光與太極則表示，目前台灣廠的產能供應台灣內需使用，第三地產能供應美國與第三地當地需求，因此，不管美方對雙反案重審後的稅率降不降，「等重審會餓死，早就轉進第三地，所以沒差了啦！第三地稅率進入美國是0％！」
林嫣容則建議，未來台廠除思考單晶及PERC產能、效率如何儘速發揮外，向下游發展的決心也需更加堅決，不能只想光賣太陽能電池片撐起一片天。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 太陽能
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- 離譜偷拍狼 腿綁行動電源拍「影集」
- 潘慧如戲說沒子宮 心疼小嫻
- 寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retired officials active in China to see pensions cut
- 莊佳容墨國止敗 女雙逆轉晉8強
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 陳師孟：用監察權掃除司法敗類
- 《時尚舵手 再易手》2
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 《2017秋冬男裝週》4
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- （雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動
- 政府被滲透嚴重
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 美女教授遭解聘 「台大要我閉嘴」
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 另類台灣之光！梁云菲沒黏胸貼 辣照躍上國際
- 蔡正元：馬沒資格批蔣 馬辦：洪秀柱放縱蔡 恐傷黨魁選情
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- 自由廣場》治安和軍紀
- 用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭
- 安麗盃的故事／美女有哀愁 何心如不想當花瓶
- 龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
- 《時尚舵手 再易手》3
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 環教繪本競賽 貼近生活引省思
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美降太陽能雙反稅 對台業者影響不大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分