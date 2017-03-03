全球IDC市占率 敦泰要搶過半
2017-03-03
〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠敦泰（3545）去年第四季因驅動觸控整合單晶片（IDC）出貨大增，帶動毛利率與獲利提升，董事長胡正大看好今年IDC出貨表現，可望逐季成長，並搶下全球超過50％的市占率。
由於本季屬傳統淡季，各產品線出貨將較上季下滑，IDC因仍處於快速成長階段，季減幅度相對小。
針對近期智慧型手機市場表現，胡正大分析，過去3、4個月，因印度廢鈔、手機零組件價格上漲、記憶體報價上揚與供應吃緊，影響中低階手機市場需求，出貨動能也相對放緩，中高階手機則較不受影響；敦泰未來將持續加強IDC晶片出貨，其他觸控與驅動晶片也會朝中高階發展。
敦泰去年由虧轉盈，主要靠IDC出貨成長帶動，去年第四季單季毛利率23.3％，季增2.8個百分點，年增5.1個百分點，連續7個季度毛利率走揚，單季營業淨利近1.12億元，創下公司合併後以來新高。目前敦泰IDC已獲超過20款智慧手機採用，預期IDC出貨逐季成長，今年全球IDC市場規模上看2億顆，敦泰出貨量可望有1億顆的水準。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 敦泰
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- 離譜偷拍狼 腿綁行動電源拍「影集」
- 潘慧如戲說沒子宮 心疼小嫻
- 寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retired officials active in China to see pensions cut
- 莊佳容墨國止敗 女雙逆轉晉8強
- 冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報
- 陳師孟：用監察權掃除司法敗類
- 《時尚舵手 再易手》2
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 《2017秋冬男裝週》4
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- （雲林）白沙屯媽祖北港進香 萬頭攢動
- 政府被滲透嚴重
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 美女教授遭解聘 「台大要我閉嘴」
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 「鋼鐵人」！ 鐵釘卡肚2年沒事
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 另類台灣之光！梁云菲沒黏胸貼 辣照躍上國際
- 蔡正元：馬沒資格批蔣 馬辦：洪秀柱放縱蔡 恐傷黨魁選情
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 抗衡俄羅斯 瑞典恢復徵兵
- 自由廣場》治安和軍紀
- 用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭
- 安麗盃的故事／美女有哀愁 何心如不想當花瓶
- 龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
- 《時尚舵手 再易手》3
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 環教繪本競賽 貼近生活引省思
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全球IDC市占率 敦泰要搶過半
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分