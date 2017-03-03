錫價漲 昇貿去年EPS挑戰2.5元

2017-03-03

〔記者卓怡君／台北報導〕錫材供應廠商昇貿（3305）受惠錫價上揚，去年獲利能力大增，法人預估全年EPS挑戰2.5元；由於昇貿手中擁有低價原料庫存，加上半導體、網通、PCB客戶成長，今年營收與獲利可望同步成長。

國際錫價走揚，昇貿1月合併營收逆勢月增7.3％，年增15.0％。昇貿近來積極開拓半導體相關焊錫材料市場，前進新竹台元園區設立先進材料研發中心，就近服務半導體大廠；此外，為進一步掌握料源，避免錫價波動風險，昇貿進行垂直整合，在桃園科技園區興建冶煉廠，預計近期投入生產，第一階段月產能可達300-500噸。

昇貿董事長李三連看好冶煉廠將是今年一大利基，李三連表示，目前正在組裝設備，近期開始投產，預估今年即可獲利。

至於昇貿集團旗下桃禧航空城酒店，昨與萬豪國際集團簽約，正式加入喜來登品牌國際連鎖飯店。李三連表示，今年將投入5000萬至1億元進行改造，將成為桃園機場捷運沿線最高階的國際五星級酒店。