| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 行人闖平交道遭撞死 台鐵內壢桃園路段單線行車 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 財經

國際廢紙價格飆漲 正隆工紙再漲1500元

2017-03-03

〔記者李靚慧／台北報導〕由於國際廢紙價格在近兩個月飆漲逾70美元，且上漲趨勢並無停止跡象，國內工紙大廠正隆（1904）昨日宣布，4月1日起，工紙價格每噸再調漲1500元，以反映節節上揚的回收廢紙、紙漿、船運等原物料成本，下游的瓦楞紙箱、瓦楞平板也將同步調漲。

正隆去年底率先宣布，自今年1月起，工紙價格每公噸調漲1500元，漲幅約為12至15％，調漲後基本瓦楞芯紙價格每公噸為1萬4500元。但因國際原物料1月以來漲勢未停，其中廢紙漲勢最為凶猛，業者再度面臨原物料成本飆漲壓力。

分析國際廢紙價格飆漲主因，正隆認為，是因中國持續收購廢紙、美國景氣好轉，加上船運費用上揚，導致進口美國廢紙今年初以來短短兩個月，每公噸就上漲近70美元，與去年同期相比，漲幅高達65％。

正隆指出，去年因美國廢紙從每公噸170美元漲至220美元，該公司因此在年底首度宣布調漲紙價。但今年以來短短兩個月，廢紙價格又漲至目前的290美元，3月份報價甚至達到298美元，為近6年新高；加上國際紙漿價格近期頻頻調漲，居高不下的原物料成本，再度造成業者極大的經營壓力。

正隆表示，4月1日起調漲工紙1500元後，工業用紙中最基本等級的瓦楞芯紙價格，也僅回升至2010年時每公噸1萬6000元。

正隆指出，在今年1月調漲後，目前該公司的產品均已順利調價，客戶也能體諒漲價的原因；但對照鄰近國家，台灣工紙價格調幅遠遠落後國際。

以中國為例，去年10月份以來，已數次調高工業用紙售價，截至3月初，每公噸已調漲人民幣1400元至1600元，相當於新台幣7000元，漲幅高達50至60％。

廣告
  • 正隆宣布4月起，工紙每噸再漲1500元。 （資料照）

    正隆宣布4月起，工紙每噸再漲1500元。 （資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 正隆
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：國際廢紙價格飆漲 正隆工紙再漲1500元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.