國際廢紙價格飆漲 正隆工紙再漲1500元

2017-03-03

〔記者李靚慧／台北報導〕由於國際廢紙價格在近兩個月飆漲逾70美元，且上漲趨勢並無停止跡象，國內工紙大廠正隆（1904）昨日宣布，4月1日起，工紙價格每噸再調漲1500元，以反映節節上揚的回收廢紙、紙漿、船運等原物料成本，下游的瓦楞紙箱、瓦楞平板也將同步調漲。

正隆去年底率先宣布，自今年1月起，工紙價格每公噸調漲1500元，漲幅約為12至15％，調漲後基本瓦楞芯紙價格每公噸為1萬4500元。但因國際原物料1月以來漲勢未停，其中廢紙漲勢最為凶猛，業者再度面臨原物料成本飆漲壓力。

分析國際廢紙價格飆漲主因，正隆認為，是因中國持續收購廢紙、美國景氣好轉，加上船運費用上揚，導致進口美國廢紙今年初以來短短兩個月，每公噸就上漲近70美元，與去年同期相比，漲幅高達65％。

正隆指出，去年因美國廢紙從每公噸170美元漲至220美元，該公司因此在年底首度宣布調漲紙價。但今年以來短短兩個月，廢紙價格又漲至目前的290美元，3月份報價甚至達到298美元，為近6年新高；加上國際紙漿價格近期頻頻調漲，居高不下的原物料成本，再度造成業者極大的經營壓力。

正隆表示，4月1日起調漲工紙1500元後，工業用紙中最基本等級的瓦楞芯紙價格，也僅回升至2010年時每公噸1萬6000元。

正隆指出，在今年1月調漲後，目前該公司的產品均已順利調價，客戶也能體諒漲價的原因；但對照鄰近國家，台灣工紙價格調幅遠遠落後國際。

以中國為例，去年10月份以來，已數次調高工業用紙售價，截至3月初，每公噸已調漲人民幣1400元至1600元，相當於新台幣7000元，漲幅高達50至60％。