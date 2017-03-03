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Oculus VR裝置降價搶市

2017-03-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了吸引更多玩家青睞以刺激銷量，臉書子公司Oculus內容副總裁魯賓（Jason Rubin）表示，其虛擬實境（VR）遊戲組合包括Rift頭盔和移動控制器Touch，將減價200美元至598美元。

臉書在2014年斥資20億美元併購Oculus，認為這將是下個主要的雲端平台。當時臉書執行長札克柏格表示，Oculus將花費5億美元支應VR內容研發。

魯賓表示，Oculus認為入門價降低，能用更快的速度把個人電腦上的VR玩家吸引過來，他說：「降價是難以避免，因這會帶來好處，這是技術產業運作的方式。」

魯賓指出，擴大用戶基礎，將使用戶更容易找到配對玩家、更好的社群，因而能投資更多遊戲，這是一個良性循環。

市場研究機構IHS分析師哈丁-羅斯（Piers Harding-Rolls）表示，Oculus背後有臉書的財力支援，降價搶市應不成問題，但在此同時，Oculus也必須提供更好的內容，以吸引新用戶。

競爭對手宏達電旗下的Vive表示，不會跟進Touch打價格戰，也不會改變推出最優質和全面VR產品的策略。Vive發言人塞伯德（Patrick Seybold）表示：「我們不覺得有需要調降Vive價格，我們已獲得驚人的成功，也持續看到強大的市場動能。」

由於其他遊戲裝置的賣價更便宜，Oculus和其他VR業者都面臨到難以競爭的壓力。過去Rift的零售價就要599美元，Touch要199美元。Vive裝置目前售價為799美元，至於索尼的PlayStation VR頭盔則是399美元。

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  • Oculus虛擬實境（VR）遊戲組合包括Rift頭盔和移動控制器Touch，將減價搶市。 （路透）

    Oculus虛擬實境（VR）遊戲組合包括Rift頭盔和移動控制器Touch，將減價搶市。 （路透）

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