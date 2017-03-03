升息在望 道瓊勁揚站上21000點

2017-03-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕受到川普週二演講激勵，加上聯準會公布褐皮書報告，市場押注聯準會將在3月升息的機率攀升，美國股市在銀行股領漲之下，週三道瓊工業指數大漲300點，突破21000點大關；不過，也有專家警告，歐洲民粹主義興起和薪資上漲，恐使這波漲勢中斷。

美國股市週三開盤，三大指數開高走高，突破此前盤中紀錄高點，道瓊工業指數漲破2萬1千點、上漲1.46%，史坦普五百指數漲1.37%、那斯達克指數漲幅也達1.35%，分別報21115.55點、2395.96點及5904.03點。

隨著市場預估聯準會將在3月升息的機率暴增至近80%，衡量一籃子主要貨幣兌美元的美元指數也迅速竄升，目前升至2週內的高點；截至台灣時間週四晚間7點，美元指數上升0.17%至101.94、彭博美元現貨指數升0.26%。

聯準會（Fed）週三公布的褐皮書（Beige Book）顯示，美國經濟自1月初到2月中旬呈現溫和成長趨勢，不過一些企業仍對川普政府的財政政策感到不確定性，樂觀情緒較此前略微減少。

不過，也有專家認為這波美股漲幅並非勢不可當，Belpointe資產管理公司首席策略師尼爾森（David Nelson）指出歐洲民粹主義興起的風險，從去年夏天英國脫歐，目前蔓延到法國及荷蘭，法國極右派領袖瑪琳勒班（Marine Le Pen）、荷蘭排外的極右翼政黨自由黨主席威爾德斯（Geert Wilders）都曾表示勝選後有意進行脫歐公投。

尼爾森表示，若一國退出歐盟，該國的歐元債務隨即轉為當地貨幣，可能導致兩國間債務上的巨大差額；安聯AFJ投資集團投資長麥肯尼（Burns McKinney）則認為，股票市場對今年升息3次已有準備，他預期薪資上漲將是抑制美股續漲的主要關鍵，他表示，已經開始看到薪資上漲的情況，且料將影響公司的毛利率。