台股青紅燈》大老為何不叫了?

2017-03-03

今年首季新台幣升不停，去年第四季因為川普當選美國總統導致貨幣市場一片恐慌的景象，一下就出現翻轉，今年台幣兌美元已經升值將近5%，重現30字頭，不過每次新台幣升值就出來大喊台幣升值不利出口的幾位大咖，怪的是最近卻異常安靜。

新台幣強勢當然是熱錢湧入的關係，但熱錢為何要鎖定台灣，當然跟美國4月中旬要發布匯率操縱國有關，這個大家心知肚明，來亞洲的熱錢有6成進入台灣，擺明知道央行不敢有太大動作，才進來打算股匯兩頭賺。

至於外銷大咖在台幣升值時為什麼沒有大聲嚷嚷，看看韓元的走勢，大概就可以略知一二。因為韓國跟台灣一樣，去年也被點名是外匯操縱國之一，今年韓元的走勢甚至比台幣還強，作為台灣主要出口競爭對手，韓元走勢比台幣強，難怪那些大咖安靜不少。

但是台幣強弱，畢竟只能當作廠商營運的加減分，台灣以代工為主的電子業如果不轉型，像是首季台幣的升值幅度，可能讓整季變成做白工，不是長久之計。

而最常出來喊新台幣太強的某家工具機大廠老闆，最近公司股價跟台幣走勢亦步亦趨，顯得相當詭異，原來是這家公司切入自動化設備及機器人有成，訂單滿手，不用老是靠台幣貶值的價格競爭來打天下，這樣的結果，相信這個老闆已經點滴在心頭，少些抱怨，多點創新，才是王道啊！（無尺碼）