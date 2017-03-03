華置創辦人健康亮紅燈… 富商劉鑾雄分產 妻成香港女首富

2017-03-03

陳凱韻身價增為2052億

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港媒體報導，現年66歲的華人置業集團（簡稱華置）創辦人及控股的大股東劉鑾雄健康情況堪慮，週三港股收盤後突然公告公司股權重組，把手中所持74.99%華置股權全部轉給妻子陳凱韻和長子劉鳴煒，各分得50.02%、 24.97%股權，這使陳凱韻身家暴增113.37億港元（約453.48億台幣），至約513億港元（約2052億台幣），搖身一變成為香港女首富。

劉鑾雄在富比世2017年香港富豪榜排第4，身家高達155億美元（約4805億台幣），以投資房地產和股票起家。不過，劉鑾雄近期受腎臟病、心臟病、糖尿病等病痛纏身困擾，去年剛動完換腎手術，本來預期情況可逐漸好轉，不料週三突然發出華置公司股權重組公告，指他「健康狀況極為不穩，有需要在其在生之時實行重組」。

劉鑾雄先前就因為健康問題，成立了華置股份信託「酌情信託」；在公司股權重組後，長子劉鳴煒、代未成年子女持有資產的妻子陳凱韻透過Century Frontier全資公司、Sino Omen信託，間接各持有華置股權24.97%、50.02%。港媒分析，華置下週四（9日）預計公布全年業績，陳凱韻和劉鳴煒在「禁止買賣期」內突然申請股權重組，顯示劉鑾雄急切想要分家的情況。

香港富商劉鑾雄和前妻、女友、現任妻子共育有3子3女，出手闊綽，擁有3架私人飛機，前幾年還為愛女標得價值台幣9.4億元粉紅鑽戒及3.1億元藍鑽。他的風流情史常為影劇新聞報導焦點，與第一任妻子寶詠琴的婚姻維持15年後以離婚收場。劉鑾雄和女星李嘉欣、名媛呂麗君等多人都傳過精彩韻事，直到去年才扶正影劇記者出身的陳凱韻。

劉鑾雄之前送價值180億港元的尖沙咀大廈「The One」給陳凱韻，這次股權重組之後她的身家已高達513億港元，成為香港女首富。38歲的陳凱韻2002年至2005年參與華人置業集團旗下公司從事化妝品業務，包括香港老牌子廣生堂的「雙妹嚜」，她為劉鑾雄生下一女（8歲）和一子（6歲）。