| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 行人闖平交道遭撞死 台鐵內壢桃園路段單線行車 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 財經

華置創辦人健康亮紅燈… 富商劉鑾雄分產 妻成香港女首富

2017-03-03

陳凱韻身價增為2052億

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港媒體報導，現年66歲的華人置業集團（簡稱華置）創辦人及控股的大股東劉鑾雄健康情況堪慮，週三港股收盤後突然公告公司股權重組，把手中所持74.99%華置股權全部轉給妻子陳凱韻和長子劉鳴煒，各分得50.02%、 24.97%股權，這使陳凱韻身家暴增113.37億港元（約453.48億台幣），至約513億港元（約2052億台幣），搖身一變成為香港女首富。

劉鑾雄在富比世2017年香港富豪榜排第4，身家高達155億美元（約4805億台幣），以投資房地產和股票起家。不過，劉鑾雄近期受腎臟病、心臟病、糖尿病等病痛纏身困擾，去年剛動完換腎手術，本來預期情況可逐漸好轉，不料週三突然發出華置公司股權重組公告，指他「健康狀況極為不穩，有需要在其在生之時實行重組」。

劉鑾雄先前就因為健康問題，成立了華置股份信託「酌情信託」；在公司股權重組後，長子劉鳴煒、代未成年子女持有資產的妻子陳凱韻透過Century Frontier全資公司、Sino Omen信託，間接各持有華置股權24.97%、50.02%。港媒分析，華置下週四（9日）預計公布全年業績，陳凱韻和劉鳴煒在「禁止買賣期」內突然申請股權重組，顯示劉鑾雄急切想要分家的情況。

香港富商劉鑾雄和前妻、女友、現任妻子共育有3子3女，出手闊綽，擁有3架私人飛機，前幾年還為愛女標得價值台幣9.4億元粉紅鑽戒及3.1億元藍鑽。他的風流情史常為影劇新聞報導焦點，與第一任妻子寶詠琴的婚姻維持15年後以離婚收場。劉鑾雄和女星李嘉欣、名媛呂麗君等多人都傳過精彩韻事，直到去年才扶正影劇記者出身的陳凱韻。

劉鑾雄之前送價值180億港元的尖沙咀大廈「The One」給陳凱韻，這次股權重組之後她的身家已高達513億港元，成為香港女首富。38歲的陳凱韻2002年至2005年參與華人置業集團旗下公司從事化妝品業務，包括香港老牌子廣生堂的「雙妹嚜」，她為劉鑾雄生下一女（8歲）和一子（6歲）。

廣告
  • 香港富商劉鑾雄健康情況不穩，公告轉讓華人置業集團持股的一半給妻子陳凱韻，陳凱韻身家激增後已成為香港女首富。（摘自網路）

    香港富商劉鑾雄健康情況不穩，公告轉讓華人置業集團持股的一半給妻子陳凱韻，陳凱韻身家激增後已成為香港女首富。（摘自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉鑾雄 富商
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：華置創辦人健康亮紅燈… 富商劉鑾雄分產 妻成香港女首富


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.