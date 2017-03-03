| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 行人闖平交道遭撞死 台鐵內壢桃園路段單線行車 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 財經

中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月

2017-03-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐中太陽能板貿易課稅經過3年多，歐盟執委會週三（1日）宣布，對中國太陽能板出口商課徵的懲罰性關稅「雙反稅」（即反傾銷稅和反補貼稅）將延長18個月，保護歐洲太陽能產業不受中國產品低價傾銷或受官方補貼的「不公平競爭」所傷害。不過，歐盟也表示，將在上述延長期間評估，逐步取消雙反關稅措施。

中國商務部對此軟中帶硬地表態，籲歐盟盡快完成終止對中國太陽能產品的雙反措施，「避免對中歐經貿關係的發展造成負面影響」。中媒《證券日報》引述太陽能業界律師分析，根據現階段情況推測，歐盟要求中國太陽能廠商出具「價格承諾」的要求，「在未來很長一段時間內，仍將繼續以某種形式延續」。

歐盟和中國的太陽能板貿易爭端，為數十年來國際不公平貿易的最大糾紛之一。歐盟成員國2013年6月5日起對從中國進口的太陽能板相關產品課徵臨時性反傾銷稅，當年12月6日開始對中國太陽能產品實施平均約47.7%的最終雙反關稅。這些措施本週將到期。

期限縮短 原擬延長24個月

歐盟執委會週三宣布對中國太陽能產品課雙反稅措施將延長18個月，延長期限較先前要求的24個月縮短；歐盟也表示，該機構將展開「期中檢討」，配合太陽能產業削減成本的趨勢，逐漸削減相關課稅水準。後一項決定有利於進口太陽能板的歐洲企業。

歐盟執委會發言人表示，延長對中國太陽能產品的雙反措施及修正稅率水準，兩項加起來將導向逐步取消當前關稅體制，採取「這種方法可平衡歐盟保護境內產業的正當權利，避免遭受進口產品傾銷和補貼的不公平競爭，以及考量其他企業依賴這些進口品來開發其最終端產品、聘用數千民眾的需要」。

歐洲法院週二甫駁回晶澳太陽能（JA Solar）等26家中國太陽能廠商的上訴，確認歐盟2013年12月起對從中國進口太陽能板產品實施的關稅措施有效。

廣告
  • 歐盟執委會宣布，對中國太陽能板出口商課徵雙反稅將延長18個月。（彭博）

    歐盟執委會宣布，對中國太陽能板出口商課徵雙反稅將延長18個月。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太陽能板 雙反 雙反稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.