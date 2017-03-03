中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月

2017-03-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐中太陽能板貿易課稅經過3年多，歐盟執委會週三（1日）宣布，對中國太陽能板出口商課徵的懲罰性關稅「雙反稅」（即反傾銷稅和反補貼稅）將延長18個月，保護歐洲太陽能產業不受中國產品低價傾銷或受官方補貼的「不公平競爭」所傷害。不過，歐盟也表示，將在上述延長期間評估，逐步取消雙反關稅措施。

中國商務部對此軟中帶硬地表態，籲歐盟盡快完成終止對中國太陽能產品的雙反措施，「避免對中歐經貿關係的發展造成負面影響」。中媒《證券日報》引述太陽能業界律師分析，根據現階段情況推測，歐盟要求中國太陽能廠商出具「價格承諾」的要求，「在未來很長一段時間內，仍將繼續以某種形式延續」。

歐盟和中國的太陽能板貿易爭端，為數十年來國際不公平貿易的最大糾紛之一。歐盟成員國2013年6月5日起對從中國進口的太陽能板相關產品課徵臨時性反傾銷稅，當年12月6日開始對中國太陽能產品實施平均約47.7%的最終雙反關稅。這些措施本週將到期。

期限縮短 原擬延長24個月

歐盟執委會週三宣布對中國太陽能產品課雙反稅措施將延長18個月，延長期限較先前要求的24個月縮短；歐盟也表示，該機構將展開「期中檢討」，配合太陽能產業削減成本的趨勢，逐漸削減相關課稅水準。後一項決定有利於進口太陽能板的歐洲企業。

歐盟執委會發言人表示，延長對中國太陽能產品的雙反措施及修正稅率水準，兩項加起來將導向逐步取消當前關稅體制，採取「這種方法可平衡歐盟保護境內產業的正當權利，避免遭受進口產品傾銷和補貼的不公平競爭，以及考量其他企業依賴這些進口品來開發其最終端產品、聘用數千民眾的需要」。

歐洲法院週二甫駁回晶澳太陽能（JA Solar）等26家中國太陽能廠商的上訴，確認歐盟2013年12月起對從中國進口太陽能板產品實施的關稅措施有效。