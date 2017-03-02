危險老屋重建 產值估2.7兆
2017-03-02
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會昨審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，內政部長葉俊榮答詢指出，推動立法是為防災，非針對特定個案，經濟效益初估達二兆七千二百億元。他強調，此條例不若《都市更新條例》及《建築法》定位僅為拆除，更重要的是在重建上能排除困難、提供誘因及程序簡便。
葉俊榮會前受訪指出，台北、新北市約有四十五％的房子屋齡逾卅年，老屋重建條例的立法目的，就是希望加速回應房屋逐漸老舊，越來越危險，他也擔心要是有七級以上的地震在北部，會造成重大災情，因此希望大家支持。
葉俊榮表示，該條例與《都更條例》是相互銜接，但無必然連結，都更需有一定規模，且有權利變換問題，而該條例限制沒都更這麼嚴格、規模較小，主要著眼位於都市區域、於民國七、八○年代所蓋的四、五層樓公寓。
他說，若要加速重建，用爭議高的都更程序容易卡住，該條例較像合建的概念，但有一定限制，另以獎勵來鼓勵加速重建。
葉俊榮透露，全國屋齡卅年以上、四或五層樓中耐震係數不足的建物大約佔了四成、共三．四萬棟，以此初估，約可以創造二兆七千二百億元產值。
對立委質疑何不直接就現有法規來拆除危險建物，葉說《都更條例》及《建築法》處理的就有拆除；本條例處理的不只拆除而是要重建，因此須具備困難排除、誘因提供及程序簡便三要素。
他解釋，重建危險老屋會面臨的困難，包括重建後容積是否一樣，重建程序是否耗時、困難，若用現有程序處理會太久，因此要讓獎勵明確化，讓現在一、兩年的程序縮短至兩個月，並透過條例讓民眾決定面對危險建物問題，以將心比心的態度，從人民的角度來解決問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 老屋重建
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 農會改選明朗 鳳榮、富里現任落敗
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 早稻田訪台百年野球紀念賽 台南開打
- 潘裕文被嫌矮 買增高墊助陣
- 簽賭欠債被捅肛？刺傷屁股啦
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 台東環盟北上取經 成立零垃圾教育中心
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷
- 天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤
- 退撫基金改行政法人 年改委員多支持
- 離退黨工討錢「被主事的一群人欺騙 」
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 禁令放寬! 無證移民 有機會合法
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 大福彩 頭獎連50摃
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 用地不合法 40年溫泉老店將歇業
- 重刑犯亂入奧斯卡 出獄3天親到妮可
- 防染禽流感 慈湖天鵝「關禁閉」
- 《自由廣場》《青年論政》陳添枝，總統的話你有在聽嗎？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hung decries Chiang removals
- 本田三一宅 變身茶藝展演空間
- 安麗盃觀戰焦點》衛冕者魔咒 「菲」常難破？
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 「有台大醫院的峇里島」》國際醫療特許區 澎湖爭取中央支持
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 高橋聖子禁慾1個月 新片「開機」變肉食女求男優...
- 家族性高膽固醇血症 「心」病風險高20倍
- 中石化污染 市長促中央求償30餘億
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：危險老屋重建 產值估2.7兆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分