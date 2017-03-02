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危險老屋重建 產值估2.7兆

2017-03-02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會昨審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，內政部長葉俊榮答詢指出，推動立法是為防災，非針對特定個案，經濟效益初估達二兆七千二百億元。他強調，此條例不若《都市更新條例》及《建築法》定位僅為拆除，更重要的是在重建上能排除困難、提供誘因及程序簡便。

葉俊榮會前受訪指出，台北、新北市約有四十五％的房子屋齡逾卅年，老屋重建條例的立法目的，就是希望加速回應房屋逐漸老舊，越來越危險，他也擔心要是有七級以上的地震在北部，會造成重大災情，因此希望大家支持。

葉俊榮表示，該條例與《都更條例》是相互銜接，但無必然連結，都更需有一定規模，且有權利變換問題，而該條例限制沒都更這麼嚴格、規模較小，主要著眼位於都市區域、於民國七、八○年代所蓋的四、五層樓公寓。

他說，若要加速重建，用爭議高的都更程序容易卡住，該條例較像合建的概念，但有一定限制，另以獎勵來鼓勵加速重建。

葉俊榮透露，全國屋齡卅年以上、四或五層樓中耐震係數不足的建物大約佔了四成、共三．四萬棟，以此初估，約可以創造二兆七千二百億元產值。

對立委質疑何不直接就現有法規來拆除危險建物，葉說《都更條例》及《建築法》處理的就有拆除；本條例處理的不只拆除而是要重建，因此須具備困難排除、誘因提供及程序簡便三要素。

他解釋，重建危險老屋會面臨的困難，包括重建後容積是否一樣，重建程序是否耗時、困難，若用現有程序處理會太久，因此要讓獎勵明確化，讓現在一、兩年的程序縮短至兩個月，並透過條例讓民眾決定面對危險建物問題，以將心比心的態度，從人民的角度來解決問題。

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  • 內政部希望以獎勵來鼓勵老舊建物加速重建。（資料照，新北市都市更新處提供）

    內政部希望以獎勵來鼓勵老舊建物加速重建。（資料照，新北市都市更新處提供）

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