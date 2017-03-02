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去年投資率七年新低 今年微成長

2017-03-02

〔記者陳梅英／台北報導〕主計總處發布去年台灣投資率僅二十．二％，是近七年新低，並預測今年也只有二十．四％。國發會主委陳添枝昨在立法院經濟委員會備詢時表示，去年是這波景氣循環谷底，投資率偏低，但隨著今年景氣回升，加上政策的力道推動，今年投資率可望回升。

去年是景氣循環谷底

主計總處公布的投資率數字是以當年度公共投資加上民間投資占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重算出。陳添枝說，主計總處是從景氣循環思維推估今年的投資率，並未納入政府準備在基礎建設加強投入；他相信，隨著景氣從谷底回升，在前瞻性基礎建設及「五加二」創新產業投資下，今年投資率一定會回升。

另，立委黃偉哲質疑，二○一五年全球外人直接投資年成長三十六％、至一．七六兆美元，台灣卻僅有二十四億美元、年衰退十四．九％；就算台灣投資環境好，外國人不來投資該怎麼辦？

陳添枝坦言，外人不來投資是「台灣賺錢機會不多」，現在對台灣最重要的是「國內投資要先振興」，以最近企業對「五加二」產業中亞洲矽谷參與熱誠來看，顯示政策方向是對的，而台灣資金充沛，相信企業只要看到機會就會投資，今年（外人直接投資）不用太悲觀。

立委也詢問台灣是否有本事學美國總統川普撐起保護主義大傘？陳添枝認為，台灣市場太小沒有選擇，一定要全球化，美國不推ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），但新加坡等其他國家可能會成立一個沒有美國的ＴＰＰ，台灣不能放棄，同時也要尋求雙邊的突破。

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  • 投資法人也認為，去年投資率偏低。（資料照）

    投資法人也認為，去年投資率偏低。（資料照）

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