539萬戶受薪族 最快明年享減稅

2017-03-02

〔記者吳佳蓉／台北報導〕五月所得稅稅改，股票族、薪資族將同受惠！財政部長許虞哲昨於立法院財委會表示，五月稅改除將調整營所稅、綜所稅稅率及兩稅合一制度外，也將一併調高綜所稅薪資所得扣除額。意即，未來不僅股利所得稅負可降低，一般薪水族也同享減稅利益。

至於薪資所得扣除額將調高多少？許虞哲表示，得視五月最終拍板的所得稅稅改方案，稅制調整後，稅收若增加不少，調整幅度就可加大，若稅收僅微幅增加或減少，調幅就會小；將以千元為調整單位。具體調整方案預計五月提出，若修法順利，最快可於二○一八年申報今年所得時適用，可受惠戶數高達五百三十九萬戶。

薪扣額將調高 五月稅改討論

昨財委會上，民進黨立委吳秉叡建議，五月稅改除檢討股利所得稅負及所得稅率外，也應一併提高薪扣額，尤其配合大法官釋憲，薪資所得未來將新增列舉扣除管道，對於哪些費用可扣除，恐產生不少爭議，財部若想鼓勵民眾繼續用定額扣除，應再提高薪扣額，不要只調兩、三千，要調就一次從現行十二．八萬元調高到廿或廿二萬元。

許虞哲回應，國內確實營所稅偏低、綜所稅偏高，且內外資股利稅負差距大，觀察不少國家股利所得適用稅率，都較其他所得偏低，值得參考。而目前薪資所得扣除額，僅占整體薪資所得的十八％，等於一百元薪資收入只能扣掉十八元，可扣除比率偏低，在稅收充裕前提下，將適度調高。

至於調幅多少？許虞哲表示，調多少得看五月所得稅改後，整體稅收增減情形，統計薪資所得扣除額每調高一千元，稅收將減少二．七億元；另一方面，對薪資所得僅可採定額扣除違憲的檢討，將於明年進行，會新增薪資所得的列舉扣除管道，供民眾選擇。

東吳會計系副教授楊葉承表示，原本五月稅改的重點，僅在降低股利所得稅負，一般沒買股票的族群無法收益，雖也將調降綜所稅最高稅率四十五％，但只有高所得者適用；提高薪資扣除額，廣大上班族才能受惠，好處在使稅改可同時兼顧各類所得、族群間的公平性，也回應大法官對租稅公平、財富分配議題的關心。

以綜所稅適用稅率五％的上班族為例，薪資所得扣除額每調高一千元，可省稅五十元；適用稅率若為十二％、廿％，薪扣額每調高一千元，則分別可省稅一百二十元及二百元。