539萬戶受薪族 最快明年享減稅
〔記者吳佳蓉／台北報導〕五月所得稅稅改，股票族、薪資族將同受惠！財政部長許虞哲昨於立法院財委會表示，五月稅改除將調整營所稅、綜所稅稅率及兩稅合一制度外，也將一併調高綜所稅薪資所得扣除額。意即，未來不僅股利所得稅負可降低，一般薪水族也同享減稅利益。
至於薪資所得扣除額將調高多少？許虞哲表示，得視五月最終拍板的所得稅稅改方案，稅制調整後，稅收若增加不少，調整幅度就可加大，若稅收僅微幅增加或減少，調幅就會小；將以千元為調整單位。具體調整方案預計五月提出，若修法順利，最快可於二○一八年申報今年所得時適用，可受惠戶數高達五百三十九萬戶。
薪扣額將調高 五月稅改討論
昨財委會上，民進黨立委吳秉叡建議，五月稅改除檢討股利所得稅負及所得稅率外，也應一併提高薪扣額，尤其配合大法官釋憲，薪資所得未來將新增列舉扣除管道，對於哪些費用可扣除，恐產生不少爭議，財部若想鼓勵民眾繼續用定額扣除，應再提高薪扣額，不要只調兩、三千，要調就一次從現行十二．八萬元調高到廿或廿二萬元。
許虞哲回應，國內確實營所稅偏低、綜所稅偏高，且內外資股利稅負差距大，觀察不少國家股利所得適用稅率，都較其他所得偏低，值得參考。而目前薪資所得扣除額，僅占整體薪資所得的十八％，等於一百元薪資收入只能扣掉十八元，可扣除比率偏低，在稅收充裕前提下，將適度調高。
至於調幅多少？許虞哲表示，調多少得看五月所得稅改後，整體稅收增減情形，統計薪資所得扣除額每調高一千元，稅收將減少二．七億元；另一方面，對薪資所得僅可採定額扣除違憲的檢討，將於明年進行，會新增薪資所得的列舉扣除管道，供民眾選擇。
東吳會計系副教授楊葉承表示，原本五月稅改的重點，僅在降低股利所得稅負，一般沒買股票的族群無法收益，雖也將調降綜所稅最高稅率四十五％，但只有高所得者適用；提高薪資扣除額，廣大上班族才能受惠，好處在使稅改可同時兼顧各類所得、族群間的公平性，也回應大法官對租稅公平、財富分配議題的關心。
以綜所稅適用稅率五％的上班族為例，薪資所得扣除額每調高一千元，可省稅五十元；適用稅率若為十二％、廿％，薪扣額每調高一千元，則分別可省稅一百二十元及二百元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 農會改選明朗 鳳榮、富里現任落敗
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 早稻田訪台百年野球紀念賽 台南開打
- 潘裕文被嫌矮 買增高墊助陣
- 簽賭欠債被捅肛？刺傷屁股啦
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 台東環盟北上取經 成立零垃圾教育中心
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷
- 天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤
- 退撫基金改行政法人 年改委員多支持
- 離退黨工討錢「被主事的一群人欺騙 」
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 禁令放寬! 無證移民 有機會合法
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 大福彩 頭獎連50摃
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 用地不合法 40年溫泉老店將歇業
- 重刑犯亂入奧斯卡 出獄3天親到妮可
- 防染禽流感 慈湖天鵝「關禁閉」
- 《自由廣場》《青年論政》陳添枝，總統的話你有在聽嗎？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hung decries Chiang removals
- 本田三一宅 變身茶藝展演空間
- 安麗盃觀戰焦點》衛冕者魔咒 「菲」常難破？
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 「有台大醫院的峇里島」》國際醫療特許區 澎湖爭取中央支持
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 高橋聖子禁慾1個月 新片「開機」變肉食女求男優...
- 家族性高膽固醇血症 「心」病風險高20倍
- 中石化污染 市長促中央求償30餘億
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
標題：539萬戶受薪族 最快明年享減稅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email