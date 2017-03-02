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庫克︰蘋果正研發「未來產品」

2017-03-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果執行長庫克週二在股東會上表示，除了iPhone以外，蘋果還有一些「未來產品」，將為該公司帶來巨大營收，並說去年已斥資500億美元，向3M、康寧等美國供應商採購零件，凸顯蘋果對美國製造的承諾。

庫克表示，蘋果在研發上投下了相當大的資金，包括他不能講的「未來產品」。他未說明這些產品是什麼，但稱讚投資人用長期投資的角度來看蘋果，尤其是巴菲特。巴菲特今年1月對蘋果的持股增加1倍。

儘管蘋果是全球市值最高的科技公司，但缺乏轟動市場的新產品，已讓一些投資人質疑蘋果能否繼續創新。但華爾街許多券商依舊加碼投資蘋果。

瑞銀週二發布報告指出，蘋果可能僱用逾1000名工程師在以色列投入一項與擴增實境（AR）有關的計畫，這是蘋果下一個重大創新。

蘋果此次股東會聚集了2.6萬名股東代表，除了重選董事、批准庫克去年的薪酬875萬美元之外，像知名人權領袖傑克森等股東就施壓蘋果主管，就當前的政治氣氛對科技業的影響發表看法，包括川普政府呼籲製造業回流美國。

庫克回應指出：「我們知道本公司絕不可能在其他國興旺，我們深愛這個國家。」他還說，蘋果3分之2的員工是美國人，很多零件也是產自國內。

他說，蘋果去年花了近500億美元向3M、康寧等供應商採購半導體、玻璃與黏著劑等零件，強調蘋果對美國製造的承諾。

由於投資人預期今年市場對iPhone的需求將會改善，過去1年蘋果股價大漲41%，週二收在136.99美元，逼近2月22日創下的137.11美元最高紀錄。

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  • 蘋果執行長庫克在股東會上表示，除了iPhone以外，蘋果還有一些「未來產品」，將為該公司帶來巨大營收，並說去年已斥資500億美元在美國國內採購零件，凸顯蘋果對美國製造的承諾。（美聯社）

    蘋果執行長庫克在股東會上表示，除了iPhone以外，蘋果還有一些「未來產品」，將為該公司帶來巨大營收，並說去年已斥資500億美元在美國國內採購零件，凸顯蘋果對美國製造的承諾。（美聯社）

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