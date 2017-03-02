〈國際現場〉倫敦地標恐遭中企收購

2017-03-02

中國房地產大亨張松橋控制的中渝置地，準備斥資10.2億英鎊，自英國土地公司（British Land）和加拿大牛津地產公司（Oxford Properties）手中，買下倫敦的知名地標利德賀大樓（Leadenhall，圖左），雙方正展開進一步洽談。一旦完成交易，將成為中國企業在英國的最大筆收購案，也凸顯中國資金大舉併購全球房地產的趨勢。

利德賀大樓樓高225公尺，又因外型而被稱作「起司刨刀（Cheesegrater）」，2013年完工時，因為主要租給保險業者，租金打破倫敦市紀錄。這棟大樓的出售案被視為英國房市健康與否的重要指標，因英國去年決定脫歐後，房價立即出現下跌。

有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，今年才首度展開海外併購。中渝置地1月出資2.9億英鎊，收購沃達豐（Vodafone）位於倫敦西區的One Kingdom Street辦公大樓。不過，中渝置地2010年也捲入貪腐醜聞，前重慶公安局局長文強指控中渝置地副董事長向他行賄，但該公司否認。（編譯盧永山）