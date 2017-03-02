| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
 首頁 > 財經

〈國際現場〉倫敦地標恐遭中企收購

2017-03-02

中國房地產大亨張松橋控制的中渝置地，準備斥資10.2億英鎊，自英國土地公司（British Land）和加拿大牛津地產公司（Oxford Properties）手中，買下倫敦的知名地標利德賀大樓（Leadenhall，圖左），雙方正展開進一步洽談。一旦完成交易，將成為中國企業在英國的最大筆收購案，也凸顯中國資金大舉併購全球房地產的趨勢。

利德賀大樓樓高225公尺，又因外型而被稱作「起司刨刀（Cheesegrater）」，2013年完工時，因為主要租給保險業者，租金打破倫敦市紀錄。這棟大樓的出售案被視為英國房市健康與否的重要指標，因英國去年決定脫歐後，房價立即出現下跌。

有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，今年才首度展開海外併購。中渝置地1月出資2.9億英鎊，收購沃達豐（Vodafone）位於倫敦西區的One Kingdom Street辦公大樓。不過，中渝置地2010年也捲入貪腐醜聞，前重慶公安局局長文強指控中渝置地副董事長向他行賄，但該公司否認。（編譯盧永山）

廣告
  • 倫敦地標恐遭中企收購。（彭博）

    倫敦地標恐遭中企收購。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中企 倫敦 國際現場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：〈國際現場〉倫敦地標恐遭中企收購


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.