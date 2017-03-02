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〈台股青紅燈〉股票比笨蛋多

2017-03-02

有德國巴菲特之稱的投資大師科斯托蘭尼（Kostolany）說過一個剛出道時聽到的道理，有位老頭一語道破股市漲跌的道理，一切取決於這市場是股票比笨蛋多、還是笨蛋比股票多。簡單來說，就是影響股市短中期主要因素只有2個，一個是資金、另一個是籌碼。

通膨及經濟成長是美國聯準會（Fed）是否啟動升息的2大關鍵數字。美國的經濟復甦力道快過全球其他國家，在就業提升將拉動工資上漲，及醫療成本將提高，美國服務業通膨壓力日重，通膨早晚會超過Fed目標區，Fed升息機率已大幅提高；若Fed啟動升息循環，對全球投資市場影響絕對比川普亂噴口水來得深遠。

從歷史經驗來看，Fed啟動升息對美股漲跌並無直接關聯性，且第1次升息，還常出現美元轉弱；但若進入升息循環周期，美元指數將居高不下；換句話說，當美元利率預期將提高，投資者會把錢搶著搬到美國，進而推升美元匯率。

回到科斯托蘭尼的「笨蛋理論」。當Fed啟動升息循環，可預期的外資將撤離亞股，台股會跟著失血，加上台股上市櫃公司家數已膨脹到1600餘家；更重要的是，台股散戶不再像過去如此笨蛋，被大股東、主力等耍弄。當股票比笨蛋多，那您還期待台股的萬點行情嗎？

（費特曼）

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