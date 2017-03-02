日修法重罰 防技術出售給外企

2017-03-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，為了防止可能用於軍事用途的高級技術外流，尤其是流向中國，確保日本國安和企業的競爭力，日本經產省打算在國會本屆會期提出《外匯法》修訂草案，明定在未經許可的情況下，將碳纖維和半導體等技術出售給外國企業，最高將處以10億日圓（2.7億台幣）的罰款。這份草案將在3月上旬的日本內閣會議上做出決定。

2006年山葉公司欲向中國出口可能用於軍事用途的無人直升機，遭日本警方搜索。同年，川崎市的三豐儀器也向中國出口可用於核子開發的3D測量儀，同樣遭到警方搜索。還有很多日本企業向中國非法出口碳纖維，均引起日本政府關切。

根據現行《外匯法》，出口飛機機身和離心分離機所用的碳纖維和大功率的新型半導體等高級材料和零件，須提前取得日本政府許可，違反規定者，無論是個人還是法人，一律處以500~1000萬日圓罰款。

修法後，針對個人的罰款方面，若涉及核武等大規模殺傷性武器的技術外流，罰款額度將提高至3000萬日圓，若是與步槍和地雷等常規性武器有關的技術外流，罰款額度將提高至2000萬日圓。而針對法人部分，若涉及大規模殺傷性武器，最高處以10億日圓罰款，若是常規性武器，最高處以7億日圓罰款。

此外，日本政府還將強化外資對日本企業出資的法規限制。在現行法規下，外國企業之間購買和出售日本企業股權時，僅上市企業需要申報；在修法通過後，非上市企業也需要申報，違法者將被日本政府強制命令出售股權。

有違反《外匯法》、造成技術外流前科的企業董事，也禁止轉職到其他企業負責同樣的業務，或成立個人公司。