尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏

2017-03-02

〔記者卓怡君／台北報導〕因智慧型手機、汽車電子需求強勁，PCB相關產業今年前景看俏，上游業者尖點（8021）、亞電（4939）今年營運樂觀，尖點受惠客戶鑽孔與刀具訂單增溫，法人預估，今年營收有機會再戰新高，亞電去年轉虧為盈，今年獲利具成長空間。

尖點去年前3季因刀具稼動率偏低，加上鑽孔代工接單不盡理想，影響獲利表現，隨著刀具拿到更多市占率帶動下，刀具稼動率自去年第4季產能滿載至本季，鑽孔代工今年表現也可望優於去年，首季鑽針代工稼動率達90%，鑽孔約55%，刀具處於滿載，法人預估，尖點首季合併營收因進入傳統淡季，季減10-15%，但可較去年同期成長，營收可望逐季成長，全年營收再戰歷史新高。

亞電去年全年稅後每股盈餘0.13元，順利由虧轉盈，股價連兩日漲停，亞電對今年表現看法正向，亞電表示，看好高頻及無線充電基材應用，預估將擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料的需求，營運可望持續回升；去年全年毛利率為18.88%，較前年增加近3個百分點，去年黑色覆蓋膜占營收比重達18％，亞電強調，今年重點仍將持續著重於提升毛利較高的黑金與補強板產品的比重。