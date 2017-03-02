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神隆結盟百特 開發抗癌針劑

2017-03-02

〔記者陳永吉／台北報導〕國內原料藥大廠—台灣神隆（1789）昨天宣布與國際藥品大廠百特（Baxter,NYSE：BAX）策略聯盟，雙方將合作開發、製造及量產五項癌症學名藥針劑藥品，主要療效包含肺癌、多發性骨髓瘤、乳癌及化療止吐劑等，未來有機會進一步合作至多15項其他針劑產品。

神隆表示，根據協議，神隆與百特共同合作針劑產品的開發及生產，百特則負責產品上市及市場行銷，結合兩者優勢，首項產品預計2020年上市。據估計，雙方首次合作的5項利基型癌症針劑產品，其目前專利藥品市場的每年市場規模高達40億美元。

台灣神隆總經理陳勇發表示，與百特結盟可實現優勢互補的合作，這一戰略夥伴關係，可加速神隆跨足針劑領域的步伐，提高產品的國際市占率，更將為公司下個階段注入成長的動能。

神隆表示，百特公司在美國本土及世界約一百多個國家設立分支機構，全世界員工總數超過6萬名，銷售產品超過12萬種，產品涵蓋範圍足以供應美國任何一家醫院所需六成以上的醫療用品。目前該公司的產品組合包括高生產難度的癌症產品，以及多樣化的標準劑量、立即可施打的針劑藥品如抗感染劑、止痛藥及急救用藥等。

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  • 神隆開發抗癌針劑。（取自神隆官網）

    神隆開發抗癌針劑。（取自神隆官網）

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