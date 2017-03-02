切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
2017-03-02
〔記者陳柔蓁／台北報導〕浩鑫（2405）的人臉辨識系統先前被誤傳將應用於蘋果下一代新機的人臉辨識，浩鑫澄清其人臉辨識系統是用於公共場所的定點辨識，非行動載具，因而也跟蘋果無關。浩鑫股價昨跌停，收9.45元。
法人表示，windows是浩鑫人臉辨識所用的作業系統，就像蘋果的作業系統是iOS，因此蘋果的人臉辨識和浩鑫所設計的會是兩個不同的系統，且蘋果已經收購以色列人臉辨識新創公司，又以蘋果的慣例，要掌握專利技術，由此推論蘋果應不會外購人臉辨識技術。
浩鑫指出，第一代人臉辨識系統HR70應用於台灣各機場入關時的人臉辨識，現在發展到第二代BR06，能讓五、六十人在走動的情況下做瞬間人臉辨識，達到蒐集打卡、識別、消費習慣等數據功能，目前產品已能量產，正與兩家大型公司洽談訂單，預計下半年能夠敲定。
浩鑫去年營收41.89億元，年減16.7％，今年元月營收3.1億元，月增29.8%、年減2.45%。浩鑫產品銷售比重為自有品牌筆記型電腦與代工零組件占3分之2、準系統占3分之1，一月和十二月拉貨力道較弱，但在持續發展人臉辨識與其他長照、學習、商用系統與相關硬體設備的情況下，對於今年損益兩平抱持審慎樂觀態度。
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