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頎邦去年EPS3.07元 今年出貨旺

2017-03-02

〔記者洪友芳／新竹報導〕面板驅動IC封測廠頎邦（6147）去年歸屬母公司淨利19.92億元，每股盈餘3.07元，創五年來獲利新低；法人看好今年在觸控與顯示面板整合晶片（TDDI）與射頻（RF）出貨成長趨旺的帶動下，頎邦今年營收與獲利可望比去年成長。

頎邦去年受到營業費用增加與業外損失的雙重影響，獲利下滑，歸屬母公司淨利19.92億元，年減約3.48%，每股盈餘3.07元，也較前年的3.19元為低，創五年來獲利新低。

頎邦去年獲利雖不如預期，但今年在觸控與顯示面板整合晶片（TDDI）與射頻（RF）出貨成長趨旺的帶動下，法人看好營收與獲利可望比去年成長，但第一季營收受農曆過年與工作天數減少的影響，營收可能較去年第四季減少一成以上，不過，毛利率受惠產品組合改變而會提升。

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  • 頎邦去年EPS3.07元。（資料照）

    頎邦去年EPS3.07元。（資料照）

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