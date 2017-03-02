昇陽光電2月營收成長 達能衰退
2017-03-02
〔記者張慧雯／台北報導〕受到2月底連續假期及工作天數較少，昨日昇陽光電（3561）、達能（3686）公告2月營收，昇陽因為1月基期低，2月營收4.49億元、月增15.74%，達能2月營收0.78億元，較1月下滑5.47%。根據太陽能產品3月1日最新報價顯示，多晶矽、矽晶圓、太陽能電池到模組報價幾乎都下滑，報價降幅較上週約在0.28-0.97%不等。
昇陽光電1月營收寫下47個月新低，2月則明顯恢復正常，但業者指出，市場需求與產品價格未如去年同期強勁，不過達能表示，客戶需求逐漸回溫，看好高效晶片供給有限，估計2月高效矽晶片價格有撐。
達能指出，在中國630補助費率確定下，終端需求受不確定性因素干擾的情況大減，此外，在美國及印度市場的需求熱度仍維持強勁，整體上半年太陽能市況將有機會逐月上升，加上美國對台灣太陽能反傾銷的稅率複審初判預計3月初揭曉，市場傳出稅率有望進一步降低的消息，台灣供應鏈產品輸美的成本可望降低。
不過，研調單位認為今年太陽能市場恐將重現去年市況，需求「上熱下冷」形成一個失衡的週期，且由於電池產能不斷增加，長期而言電池價格將持續下跌，更有市場人士認為，美國總統川普較重視石油能源，美國太陽能市場裝置量恐低於預期。
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