光罩廠區整併利多 股價大漲

2017-03-02

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣光罩（2338）近期傳出廠區將整併、可能引進新策略夥伴等利多消息，引發股價漲多，昨被要求公佈元月營運狀況，自結1月合併獲利254萬元，每股稅後獲利0.01元。

光罩昨收盤價13.5元，相較二月初的最低價9.05元，漲幅近五成；光罩因近期股價波動大，被要求公布相關財務業務等重大訊息。

光罩以成熟製程的中低階產品為主，受到中國半導體業的殺價競爭威脅，已連續兩年轉盈為虧。業界對於光罩近期股價異常也很關注，傳出光罩在竹科有三座廠，內部有意整併為兩座廠，並引進轉投資的隱型眼鏡廠，以降低成本；此外，大股東認為光罩屬利基產品，對經營有意進行改善，可能引進新的策略夥伴，注入活水讓營運能順利轉獲利。