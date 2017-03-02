手機面板大風吹 AMOLED快取代非晶矽
〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce預估，2017年傳統非晶矽（a-Si）面板手機出貨比重將下滑至37.4%，取而代之的是AMOLED以及LTPS面板在手機比重將分別成長至27.7%及31.5%，傳統a-Si面板市占率岌岌可危，恐怕很快被AMOLED與LTPS追趕過去。
非晶矽比重降至37.4%
TrendForce指出，由於受到蘋果等品牌青睞，AMOLED面板的需求與產能同步增長，預估全球AMOLED手機在整體市場的出貨占比可望從2016年的23.8%成長至2017年的27.7%。
不過AMOLED的供給端會是一大問題，目前全球能穩定大量供應AMOLED手機面板僅三星一家，大部分產能將用在自家品牌以及蘋果，難以應付其他客戶逐步增長的需求，讓AMOLED面板供應趨向緊縮，TrendForce AMOLED手機面板的價格直至2017下半年仍易漲難跌。
至於LTPS面板則因產能逐步開出，預估2017年LTPS面板價格將從第二季起逐季緩跌。但LTPS產能持續擴充，預估LTPS手機出貨比重將由2016年的31.5%，成長至2017年的34.8%，與傳統a-Si手機距離縮短。
傳統a-Si手機面板受到AMOLED與LTPS手機出貨成長的排擠效應，市占率逐年滑落，然而，近年來大廠逐漸關閉6代以下面板廠，傳統a-Si手機面板供給也在減少中，以至於去年5吋HD手機面板一度出現大缺貨，帶動價格上揚，隨著LTPS產能大量開出，今年首季價格開始出現鬆動，然而大尺寸化趨勢持續，國內以傳統a-Si手機面板為主要營運動能的彩晶（6116）與華映（2475）正力求首季價格持穩。
友達兩邊通吃
友達（2409）昆山6代LTPS新廠在去年量產後，在高階的手機面板上如虎添翼，友達將專攻LTPS in-cell手機面板，預估今年in-cell占手機比重提高至4成；同時，友達也不放棄傳統a-Si面板，其a-Si手機面板僅需7道光罩製成，具有HD解析度，可以做到跟LTPS一樣薄，成本卻更具競爭力，預計第二季就會推出該產品搶市。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 安麗盃20年 今懷舊開戰
- 背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
- 農會改選明朗 鳳榮、富里現任落敗
- 自由談》高雄要塞出了什麼事
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 宜蘭蘇澳住宅火警 2人頂樓避難嗆傷
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
- 野花店不賣花 盡情欣賞台灣之美
- 1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園
- 商標配色註冊專利 日本准了
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 大福彩 頭獎連50摃
- 《自由廣場》川普先生，呂秀蓮幫得上忙！
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 郭總點名大師兄︰台灣隊key man
- 早稻田訪台百年野球紀念賽 台南開打
- 《自由廣場》CBI盾徽頻繁出現的暗示？
- 沒有大谷的缺憾 菅野補起來了
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 台數科併東森電視 公平會有條件通過
- 防染禽流感 慈湖天鵝「關禁閉」
- 演說博民心 經濟政策最獲好評
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 虎科大機器人賽 首獎獎金10萬
- 澎恰恰新招 鐵獅尬國樂
- 離職警扮真警 騙走公司副總300萬
- 竹縣7日徵才活動 逾2000職缺
- 地藏王盃圍棋賽 旅日棋聖將與會
- NBA》慘！七六人又有人報銷 這次換「推特王」恩比德
- 落實轉型正義 人權3館簽備忘錄
- 中豐路改以段命名 居民意見兩極
- 機車停自家騎樓 「車頭朝外」連吃22張罰單
- 友善藝文環境 李賴：縣府還欠交代
- 重刑犯亂入奧斯卡 出獄3天親到妮可
- HBL四強男孩一句話
標題：手機面板大風吹 AMOLED快取代非晶矽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email