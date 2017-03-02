手機面板大風吹 AMOLED快取代非晶矽

2017-03-02

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce預估，2017年傳統非晶矽（a-Si）面板手機出貨比重將下滑至37.4%，取而代之的是AMOLED以及LTPS面板在手機比重將分別成長至27.7%及31.5%，傳統a-Si面板市占率岌岌可危，恐怕很快被AMOLED與LTPS追趕過去。

非晶矽比重降至37.4%

TrendForce指出，由於受到蘋果等品牌青睞，AMOLED面板的需求與產能同步增長，預估全球AMOLED手機在整體市場的出貨占比可望從2016年的23.8%成長至2017年的27.7%。

不過AMOLED的供給端會是一大問題，目前全球能穩定大量供應AMOLED手機面板僅三星一家，大部分產能將用在自家品牌以及蘋果，難以應付其他客戶逐步增長的需求，讓AMOLED面板供應趨向緊縮，TrendForce AMOLED手機面板的價格直至2017下半年仍易漲難跌。

至於LTPS面板則因產能逐步開出，預估2017年LTPS面板價格將從第二季起逐季緩跌。但LTPS產能持續擴充，預估LTPS手機出貨比重將由2016年的31.5%，成長至2017年的34.8%，與傳統a-Si手機距離縮短。

傳統a-Si手機面板受到AMOLED與LTPS手機出貨成長的排擠效應，市占率逐年滑落，然而，近年來大廠逐漸關閉6代以下面板廠，傳統a-Si手機面板供給也在減少中，以至於去年5吋HD手機面板一度出現大缺貨，帶動價格上揚，隨著LTPS產能大量開出，今年首季價格開始出現鬆動，然而大尺寸化趨勢持續，國內以傳統a-Si手機面板為主要營運動能的彩晶（6116）與華映（2475）正力求首季價格持穩。

友達兩邊通吃

友達（2409）昆山6代LTPS新廠在去年量產後，在高階的手機面板上如虎添翼，友達將專攻LTPS in-cell手機面板，預估今年in-cell占手機比重提高至4成；同時，友達也不放棄傳統a-Si面板，其a-Si手機面板僅需7道光罩製成，具有HD解析度，可以做到跟LTPS一樣薄，成本卻更具競爭力，預計第二季就會推出該產品搶市。