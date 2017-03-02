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聯邦銀前2月稅前盈餘4.87億

2017-03-02

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）昨日公布2月份稅前盈餘2.74億元，累積前2月稅前盈餘4.87億元，每股稅前盈餘0.18元。聯邦銀2月底逾放比率為0.17% ；呆帳覆蓋率為657.39%。

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  • 去年聯邦銀行推出全國加油卡，全數綁定一卡通，讓一卡通聯名卡發卡量瞬間暴衝。（記者李靚慧攝）

    去年聯邦銀行推出全國加油卡，全數綁定一卡通，讓一卡通聯名卡發卡量瞬間暴衝。（記者李靚慧攝）

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