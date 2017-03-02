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中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三

2017-03-02

〔記者李靚慧／台北報導〕國內信用卡刷卡金額年年攀升，但信用卡排名卻不斷洗牌，今年1月信用卡刷卡金額排名已掉至第3名的中國信託銀行，去年下半年起幾乎月月推出新產品，中國信託信用金融執行長劉奕成表示，今年中國信託在「新發卡」量上，上看130萬張，有機會成業界第一。

國人出國旅遊風氣日盛，信用卡業者紛紛搶食航空卡大餅，中國信託銀行2年前推出ANA全日本空輸（All Nippon Airways）聯名卡後，昨日又與ANA及JCB國際組織再度合作，推出升級版的ANA極緻卡，訴求國內20元消費累積1哩、海外消費每10元就有1哩，更找來台灣媳婦、新婚的日本知名桌球選手福原愛代言，中國信託評估，今年底前應可達到10萬張的發卡目標。

劉奕成昨日指出，自去年以來，中信銀在信用卡業務的發展策略，已轉變為不再拚刷卡量，而是評估發卡後的實質獲利，希望能做到消費者需要刷卡時，都有適合的信用卡商品可以使用，也有助提升獲利。

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  • 中信銀與LINE合推LINE Pay卡，還找來韓星(左三)朴寶劍站台發卡。（記者廖千瑩攝）

    中信銀與LINE合推LINE Pay卡，還找來韓星(左三)朴寶劍站台發卡。（記者廖千瑩攝）

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2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
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