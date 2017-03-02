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高通晶片結合F1賽車

2017-03-02

〔記者羅倩宜／巴塞隆納報導〕行動通訊不再是智慧手機的天下，一級方程式賽車（F1）冠軍的賓士車隊（Mercedes AMG Petronas）與晶片大廠高通（Qualcomm），昨日宣佈已成功測試車載大數據。冠軍車手羅斯伯格（Nico Rosberg）笑說：「以後上場比賽，系統就會自動警告：注意，前有龜速紅車（指賓士的死對頭法拉利）！」

年度行動通訊盛事MWC本週如火如荼進行，一級方程式賽車的即時傳輸，成為目光焦點。已連續3年獲得F1冠軍車手及冠軍車隊的賓士，與IC大廠高通合作，歷時兩年研發，在去年F1美國賽事期間，初次測試成功，今年7月將於英國繼續場外測試。

F1賽車上安裝逾200個感測器，透過高通開發的802.11ad Wi-Fi傳輸技術，在60GHz的高頻頻段，將賽車運行時的數據回傳，支援團隊能即時了解車況，在賽車進入換胎加油區（Pit Lane）之前，預先做好整補準備。不必再像以前，要等到車手駛入換胎區，插上數據連線，才能得到相關資料。

從車手進入到駛離換胎區的短短期間，無線上傳的資料量，相當於12張音樂專輯。車上搭載的處理器，是高通去年用於各家旗艦手機的驍龍820晶片。

此一傳輸使用60GHz高頻波段，跟未來的5G一樣，均須仰賴高通開發的毫米波（millimeter wave）技術。因此賽車大數據也被視為5G的先遣測試。

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  • IC大廠高通在MWC 2017發表與F1冠軍車隊賓士合作的車載大數據賽車。 （記者羅倩宜攝）

    IC大廠高通在MWC 2017發表與F1冠軍車隊賓士合作的車載大數據賽車。 （記者羅倩宜攝）

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