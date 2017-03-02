房貸餘額 連10月成長

2017-03-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布全體銀行1月購置住宅貸款（房貸）餘額為6兆3832億元，續創歷史新高，儘管面臨農曆年的季節性因素，月增仍達180億元。

相較去年2月受到農曆年影響，房貸餘額下滑129億元，以及去年4月至今年1月，房貸餘額已連續10個月成長，且月增幅度皆不到1%，顯示目前房市呈現穩定發展。

央行官員表示，現階段房市依舊以自住客為主，其中，八大公股行庫1月承做首購族的「青年安心成家方案」餘額為5739億元，月增62.55億元。

反映房市上游的建築貸款（土建融資）方面，全體銀行1月土建融資餘額為1兆6461億元，月減22億元，並終結連續3個月上揚走勢，主因農曆年工作天數，以及開工日較少所致。

行庫主管表示，由於目前市場餘屋仍多，多數建商保守看待後市，並降低對土融的需求，使得近年土建融資難大幅成長，且需求多來自因應建案銷售的周轉金貸款。

行庫主管指出，就現在買賣雙方持續僵持的情況觀察，房市短期內不太可能表現太突出，房價也不容易大漲或大跌。