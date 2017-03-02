1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
〔記者徐義平／台北報導〕六都地政局昨陸續發布2月買賣移轉棟數，均較去年同期大增，但較1月衰退。若綜合觀察六都1、2月合計的買賣移轉棟數，今年較去年同期均有相當幅度的成長，其中北市成長幅度最小近3成，新北市則成長最驚人，將近8成。房仲業者表示，今年甫開始，六都買賣移轉棟數便出現一波明顯反彈，可預測經過3年盤整的房市，買氣已經有初露曙光的跡象。
根據六都地政局發布的1、2月合計買賣移轉棟數，北市為3204棟、年增約29.30%；新北市為7658棟、年增約79.43%；桃園市為4514棟、年增約42.08%；台中市為5358棟、年增約45.20%；台南市為2530棟、年增約38.48%；高雄市為4647棟、年增約38.63%。
驚人! 新北成長近8成
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年是房市價格修正最急的一年，2016年則是交易量量縮最大的一年，也是交易量的底部，2017年前兩個月的移轉量都已經轉正增長，預計第一季移轉量也會呈現增加走勢，短期內價格有機會築底找到支撐，但並無反轉向上的動能，畢竟即使六都前兩月的移轉反彈到將近2.8萬棟，但和2015年前兩月的3.2萬棟相比，仍有一小段落差，不過整體買氣回籠，交易量回溫跡象明顯，房地產仍可望從去年的24.5萬棟底部反彈。
至於，六都2月買賣移轉棟數相較1月均衰退1至3成，東森房屋研究中心副理于靜芳解釋，2月移轉量反映1月中至2月上旬，今年1月底碰上農曆過年，工作天數較少，加上年前早已有一波交屋潮，因此，六都2月買氣相較1月稍微退減。全國不動產企研室主任張瀞勻分析，相較於去年在南台大地震、房地合一稅上路多空交錯之下，交易量呈現極度低迷狀態，但今年2月淡季不淡，主因在於無新的利空消息、且在降價已成風氣的情況下，合理價格吸引買盤進場。
至於房市走向，張瀞勻認為，在政府承諾不打房之下，且又受到大陸肥咖條款，帶動部分台商資金回流，資金充沛為房市帶來利多，放大交易量能，但要額外注意的是全球經濟，尤其是從川普開啟的貿易大戰仍是一大經濟未爆彈。
全國不動產執行副總經理林泇廷則指出，除國際經濟情況可能會產生利空之外，台灣房屋供給量依舊偏高，為消化餘屋，今年殺價取量的態勢不變，全年移轉量將會優於去年。
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標題：1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
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