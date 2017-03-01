一週證券行情表、一週櫃檯行情表
2017-03-01
一週證券行情表
一週證券行情表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/mar/1/images/LT-1060301-C09-IB.pdf
一週櫃檯行情表
一週櫃檯行情表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/mar/1/images/LT-1060301-C10-IB.pdf
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