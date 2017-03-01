智冠董座︰讓利才是好Pay

2017-03-01

〔記者張慧雯／台北報導〕Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay等國際行動支付強敵將接踵來台，國內專營第三方支付的五家業者今年上半年將全數開業；智冠集團旗下智付寶（Pay2 go）董事長王俊博說：「不管是哪種Pay，對消費者來說，只要能讓利的就是好Pay！」

國內專營第三方支付業者包括歐買尬旗下的歐付寶、橘子集團旗下的橘子支、網家集團旗下的國際連，都已在去年宣布開業，智冠集團的Pay2 go電子支付平台日前也正式開業，藍新科技旗下的Easy Pay則預計五月左右開業；今年上半年國內第三方支付業者將全數投入戰場。

王俊博指出，台灣多數消費者是精打細算，那種行動支付最划算、就會選擇那一種；智冠擁有五百萬戶MyCard活躍會員，未來只要使用Pay2 go在MyCard消費就會有十％回饋，透過這種實質讓利模式，提高使用意願、熟悉運作方式；另預估斥資兩千萬元、舉辦三個月的促銷活動，宣示Pay2 go是提供「服務」為主、「獲利」非首要目標。

預計五月開業的Easy Pay認為，Apple Pay等相繼登台，對市場一定會造成影響，只不過這些手機的國際行動支付功能比較像是「信用卡」，和第三方支付的「帳戶」概念不同，彼此間有可能存在著合作關係，將持續觀察這個市場。