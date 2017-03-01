掃碼支付規格多 標準擬統一
2017-03-01
記者李靚慧／專題報導
有鑑於國內掃碼支付蓬勃發展，但各業者的QR Code規格各異，財金資訊公司將訂定國內QR Code金融業標準，希望能節省銀行建置成本，加速行動支付發展。
財金公司指出，若以「支付技術」區分，國內行動支付市場大致可分為ＮＦＣ（近距離無線通訊）的感應支付模式及顯示QR Code的掃碼支付模式；前者主要為台灣行動支付的「t wallet+行動支付APP」及玉山銀行的「玉山wallet」APP；後者則有Pi行動錢包、街口、歐付寶、Line Pay、friDay錢包等產品。
運用QR Code付款能突破手機型號、廠牌的限制，民眾接受度高，夜市、餐廳、購物商店都已可見；但缺點是，每次掃不同QR Code，必須在手機開啟對應的APP付款，且各種規格QR Code互異，安全防護機制不一，不容易辨識QR Code內容是否遭變造，以致衍生交易糾紛。
有鑑於此，財金公司已著手規劃制訂國內QR Code統一支付標準及安控機制，運用既有跨行金融資訊系統平台，提供各機構QR Code支付互通服務，以簡化各特約商店、事業單位必須分別向各支付業者介接的不便，讓店家或帳單業者，只要採用相同的QR Code標準，就可以同時收受「金融卡」、「信用卡」及「境內／外電子支付」等各種支付工具；最終目標是讓市佔率逾十％的ios用戶，也可藉由QR Code，進行國內金融卡的轉帳及繳費。
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