行動支付龜速十年 安全、硬體是難關

2017-03-01

記者李靚慧／專題報導

手機信用卡在台灣以各種形式推展近十年，但普及率始終未能提升，除了國人擔憂手機遺失等安全性疑慮外，手機必須符合規格的硬體限制，也是手機信用卡龜速成長的原因之一。

銀行業指出，過去的ＴＳＭ手機信用卡，除硬體限制外，還須至電信公司更換SIM卡，讓不少使用者卻步；現在的ＨＣＥ手機信用卡，雖無須更換SIM卡，但仍得擁有具備ＮＦＣ功能的手機，以國內普及率高達兩成「國民機」華碩為例，幾乎所有的手機都不具備ＮＦＣ功能，讓廣大華碩用戶，多只能對ＨＣＥ手機信用卡「說抱歉」。

因此，部分銀行索性先推廣門檻最低的「掃碼支付」。例如中國信託銀行就陸續與Pi行動錢包、Yahoo奇摩超好付、GOMAJI Pay、LINE Pay合作，持卡人只要下載該業者的APP，綁定該行的信用卡，要付款時打開APP，讓店家掃描QR Code，就可以使用信用卡付款，不受手機規格的硬體限制。

但台灣行動支付分析，「掃碼支付」消費地點，僅限該業者布建的合作通路，且因QR Code的規格未統一，不同支付業者APP產生的QR Code，其他業者無法讀取；若是使用ＨＣＥ手機信用卡，全台逾十二萬台感應式信用卡POS機都可使用，便利性大不同。

之前曾發生民眾信用卡遭加油站側錄的事件。銀行業建議，若使用手機信用卡，手機不離身，且使用虛擬卡號（Token），防阻盜刷最有效，但仍要小心手機遺失。

宜設手機保護密碼 避免遺失被盜用

為避免因手機遺失遭盜刷，各APP在開啟付款前，都要求輸入密碼。銀行業者提醒，手機中若裝設行動支付APP，務必自行增設手機保護密碼，以提升遺失遭盜用的安全性。