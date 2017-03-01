洋Pay搶登台 台Pay先卡位
記者李靚慧／專題報導
Apple Pay最快三月份正式在台開刷，不讓Apple Pay專美於前，由財金資訊公司、台灣行動支付公司、票據交換所及多家金融機構組成的「台灣Pay」聯軍，已將行動支付從綁定手機擴充到金融卡、甚至銀行帳戶，「ＨＣＥ金融卡雲支付」將搶先在三月上線，誓言讓「台灣Pay」跳躍式成長，迎戰來犯的洋Pay。
由卅二家金融機構合資成立的台灣行動支付，積極推動本土手機信用卡品牌「台灣Pay」，從兩年前推出必須更換SIM卡才能使用的ＴＳＭ手機信用卡平台後，去年八月再推出鎖定Android系統使用的ＨＣＥ手機信用卡平台，目前已有十四家銀行加入，推出MasterCard／VISA品牌的信用卡商品；據了解，日系的ＪＣＢ信用卡即將在第二季上線。
ＨＣＥ平台已有14銀行信用卡上線
根據統計，目前ＨＣＥ平台已有十四家銀行的信用卡上線，預計聯邦銀行、土銀、中華郵政今年都會加入。
台灣行動支付總經理潘維忠指出，兩年前推出ＴＳＭ手機信用卡平台，因必須更換手機SIM卡才能使用，用戶接受度始終無法提升；但根據資策會統計，願意以行動支付付款用戶的比率，從前年的五十九．四％成長到去年的六十六．一％，顯示市場成熟度已大幅提高，因此在去年八月，推出無須更換SIM卡、採用「虛擬卡號」（Token）的ＨＣＥ手機信用卡平台，將成為未來的業務重心。
綁定金融卡可繳費 便利勝Apple Pay
為了與Apple Pay、Samsung Pay等國際手機支付相抗衡，「台灣Pay」最大利基是除了同樣有ＮＦＣ近端購物功能外，還可連結金融卡，使用行動金融卡來「轉帳、繳稅、繳費」，功能更為全面。
要使用ＮＦＣ感應支付，前提是手機須具備ＮＦＣ感應功能，無須更換SIM卡、也不須重新申請信用卡，只要「下載」wallet行動支付APP、「拍」現有信用卡卡面，進行簡單設定，就可至具有感應式交易刷卡機的特約商店，「嗶」手機付款交易。
若要繳稅繳費，則須綁定金融卡。根據規劃，ＨＣＥ平台的「金融卡雲支付」功能三月正式上線後，屆時只要綁定金融卡，信用卡費、電信費、停車費、水電瓦斯、各種學費、保險費、各類政府規費、合作醫療院所的住院醫療費，都可在手機上以金融卡繳納，便利性更高於只能付款的Apple Pay。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 鴨染禽流感 彰縣再撲殺888隻
- 先宣導 渡輪現金票價延至3/21調漲
- 輔大蔣銅像遭夜襲 警民爆衝突
- 土地公生爆車潮 恆春半島台一線塞到深夜
- 過苛條款 拾荒老人偷米免還
- 雅加達省長月薪不到2萬 年度補助高達6700萬
- 載走女高中生 黑幫大哥也失聯
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228, PAST AND PRESENT: Premier highlights transitional justice
- 龍山寺後方蓋大樓 都發局：通過
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 「過苛條款」...竟源於頂新案
- 靠引戰來賺錢 達人神報案：口袋打火機失竊
- 林鄭月娥登記選港特首 稱獲近半選委支持
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 聯合國制裁敘利亞案 俄中否決
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
- 女子控「搶人老公」 江蕙經紀人回應！
- 手掌被壓車輪下 堆高機抬公車搶救
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 高山症加壓袋被爆觸法 衛福部︰專案進口
- 51棟建物磁磚易落 工務局籲小心
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 10億男不爽兒不奉養 討回8千萬店面判准
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 自由廣場》看看各國的國會建築！
- 毒品變星形糖 童年回憶崩毀
- 豪小子有勁敵! 籃網物色新控衛
- 〈生活OK繃〉保持乾燥 車輛少秀逗
- 芝山岩景觀管制限樓高 居民組自救會抗議
- 王心凌臉書55字 斷開姚元浩 罕見重話轟閒人閉嘴 分手原因成謎
- 台日對抗最終戰 今日賽事預告與轉播
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228, PAST AND PRESENT: Son of Japanese victim returns to Keelung
- 自由廣場》從好市多加油站想起王永慶承諾
- 自由廣場》「228紀念蔣總統」的沉思
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
標題：洋Pay搶登台 台Pay先卡位
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email