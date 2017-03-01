洋Pay搶登台 台Pay先卡位

2017-03-01

記者李靚慧／專題報導

Apple Pay最快三月份正式在台開刷，不讓Apple Pay專美於前，由財金資訊公司、台灣行動支付公司、票據交換所及多家金融機構組成的「台灣Pay」聯軍，已將行動支付從綁定手機擴充到金融卡、甚至銀行帳戶，「ＨＣＥ金融卡雲支付」將搶先在三月上線，誓言讓「台灣Pay」跳躍式成長，迎戰來犯的洋Pay。

由卅二家金融機構合資成立的台灣行動支付，積極推動本土手機信用卡品牌「台灣Pay」，從兩年前推出必須更換SIM卡才能使用的ＴＳＭ手機信用卡平台後，去年八月再推出鎖定Android系統使用的ＨＣＥ手機信用卡平台，目前已有十四家銀行加入，推出MasterCard／VISA品牌的信用卡商品；據了解，日系的ＪＣＢ信用卡即將在第二季上線。

ＨＣＥ平台已有14銀行信用卡上線

根據統計，目前ＨＣＥ平台已有十四家銀行的信用卡上線，預計聯邦銀行、土銀、中華郵政今年都會加入。

台灣行動支付總經理潘維忠指出，兩年前推出ＴＳＭ手機信用卡平台，因必須更換手機SIM卡才能使用，用戶接受度始終無法提升；但根據資策會統計，願意以行動支付付款用戶的比率，從前年的五十九．四％成長到去年的六十六．一％，顯示市場成熟度已大幅提高，因此在去年八月，推出無須更換SIM卡、採用「虛擬卡號」（Token）的ＨＣＥ手機信用卡平台，將成為未來的業務重心。

綁定金融卡可繳費 便利勝Apple Pay

為了與Apple Pay、Samsung Pay等國際手機支付相抗衡，「台灣Pay」最大利基是除了同樣有ＮＦＣ近端購物功能外，還可連結金融卡，使用行動金融卡來「轉帳、繳稅、繳費」，功能更為全面。

要使用ＮＦＣ感應支付，前提是手機須具備ＮＦＣ感應功能，無須更換SIM卡、也不須重新申請信用卡，只要「下載」wallet行動支付APP、「拍」現有信用卡卡面，進行簡單設定，就可至具有感應式交易刷卡機的特約商店，「嗶」手機付款交易。

若要繳稅繳費，則須綁定金融卡。根據規劃，ＨＣＥ平台的「金融卡雲支付」功能三月正式上線後，屆時只要綁定金融卡，信用卡費、電信費、停車費、水電瓦斯、各種學費、保險費、各類政府規費、合作醫療院所的住院醫療費，都可在手機上以金融卡繳納，便利性更高於只能付款的Apple Pay。